Ercan kulede iki vaka

Ercan Havaalanı'ndaki Hava Trafik Kontrol Merkezi'nde iki çalışanda korona virüs rastlandı, çok sayıda temaslı var



korona virüs vakası saplandı. Her iki vardiyadaki çalışma arkadaşları da temaslı olarak izoleye alındı.

Ercan Havalanı'ndaki uçuş trafiğini yöneten 4 farklı ekip var. İki farklı ekipte çıkan birer pozitif

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası Başkanı Cem Kapısız vakalar ve temaslıların izolasyonu nedeniyle hava trafiğinin durma noktasında olduğunu söyledi, “Artık ip koptu” dedi.

Yıllardır personel sıkıntısı nedeniyle hükümetleri uyardıklarını anlatan Kapısız, “Çözüm önerilerimizi söyledik. Ancak bizi dinleyen olmadı. Bu noktaya gelineceği belliydi” dedi.

“Kadromuz açılan münhallere başvuran olmuyor. İçerde olanlar da kaçıyor, personel çok azaldı” diyen Kapısız, ekiplerin minimum seviyenin çok altında olduğunu kaydetti.

“Müdürler amirler canla başla çalışıyorlar, çalışanlar angarya çalışıyor çalışanlar, devletten karşılık alamayacak durumda çalışılıyorlar” diyen Sendika Başkanı Kapısız "Normalde 4 ekip olması lazımken 3 ekip vardı, 9’ar kişiliktik. En son 2 ekip kalmıştı. Şimdi yeni vaka da ortaya çıkınca elde kalan çalışanlarla 2 ekip yapıldı. Son vaka ile tüm çalışanlar Ercan’da yatıp kalkacak. İp koptu. Muhtemelen artık biz de bir birilerine yasak koyacağız. Birilerine hükümete gelme yasağı koymak lazım” diye konuştu.

Ercan Havalanı'nda görev yapan Sivil Havacılık Dairesi'ne bağlı Hava Trafik Kontrol Merkezi'nde iki farklı vardiyada birerkorona virüs vakası saplandı. Her iki vardiyadaki çalışma arkadaşları da temaslı olarak izoleye alındı.Ercan Havalanı'ndaki uçuş trafiğini yöneten 4 farklı ekip var. İki farklı ekipte çıkan birer pozitif vaka nedeniyle ekip sayısı yarı yarıya azaldı.Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası Başkanı Cem Kapısız vakalar ve temaslıların izolasyonu nedeniyle hava trafiğinin durma noktasında olduğunu söyledi, “Artık ip koptu” dedi.Yıllardır personel sıkıntısı nedeniyle hükümetleri uyardıklarını anlatan Kapısız, “Çözüm önerilerimizi söyledik. Ancak bizi dinleyen olmadı. Bu noktaya gelineceği belliydi” dedi.“Kadromuz açılan münhallere başvuran olmuyor. İçerde olanlar da kaçıyor, personel çok azaldı” diyen Kapısız, ekiplerin minimum seviyenin çok altında olduğunu kaydetti.“Müdürler amirler canla başla çalışıyorlar, çalışanlar angarya çalışıyor çalışanlar, devletten karşılık alamayacak durumda çalışılıyorlar” diyen Sendika Başkanı Kapısız "Normalde 4 ekip olması lazımken 3 ekip vardı, 9’ar kişiliktik. En son 2 ekip kalmıştı. Şimdi yeni vaka da ortaya çıkınca elde kalan çalışanlarla 2 ekip yapıldı. Son vaka ile tüm çalışanlar Ercan’da yatıp kalkacak. İp koptu. Muhtemelen artık biz de bir birilerine yasak koyacağız. Birilerine hükümete gelme yasağı koymak lazım” diye konuştu.