En fazla yerel vaka Girne'de

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 9361 olup, 13'ü yerel 18 pozitif vakaya rastlanırken, 19 kişi taburcu edildi.
Pozitif vakalardan 1 kişi hava yolu ile ülkemize gelirken, 4 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 13 kişi ise yerel vakadır.
Yerel vakaların 3 kişisi Lefkoşa, 8 kişisi Girne, 1 kişisi Gazimağusa, 1 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa Lefkoşa Merkez-1 / Gönyeli-1 / Değirmenlik-1
Girne Girne Merkez- 4 / Çamlıbel-1/ Edremit-1/ Çatalköy-1/ Dikmen-1
Gazimağusa Baykal-1
Lefke Yedidalga-1
24 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 9361
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 18
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4
Yerel Vaka Sayısı: 13
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 19
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1. 177.151
Toplam Vaka Sayısı: 7121
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6797
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 291
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 17
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 262
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 11
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 68
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 213
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 767
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 6168
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