En fazla yeni vaka Lefkoşa'da

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ülkede son 24 saatte yapılan test sayısı 6263 olup, 46'sı yerel 53 pozitif vakaya rastlanırken, 71 kişi ise taburcu edildi.

Pozitif vakalardan 4 kişi hava yolu ile ülkemize gelirken, 3 kişi ise daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar.

Yerel vakalardan 19 kişi Lefkoşa, 10 kişi Gazimağusa, 14 kişi Girne, 3 kişi ise İskele Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:

Lefkoşa- Lefkoşa Merkez-4 / Gönyeli-3/ Çağlayan-2 / K.kaymaklı-3/ Taşkınköy-1/ Kumsal-1 / Surlariçi-2/ Alayköy-1/ Ortaköy-2

Girne- Girne Merkez- 5/ Koruçam-1/ Kaşgar-2/ Karaoğlanoğlu-3 / Boğaz-3

Gazimağusa - Gazimağusa Merkez-4 / Sakarya-2/ Baykal-1/ Gülseren-1/ Büyük Sanayi-2

İskele -Yenierenköy-2 / Makenzi- 1

18 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6263

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 53

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 3

Yerel Vaka Sayısı: 46

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 71

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 883.808

Toplam Vaka Sayısı: 5516

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 4720

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 768

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 135

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 628

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 28

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 62

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 16

Güvende Kal Genel tablo Takip Edilen Bileklik Sayısı: 705

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 21