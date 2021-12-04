Dünyayı Alarma Geçiren Omicron Varyantı Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Omicron, koronavirüsün en fazla mutasyona uğramış varyantı olarak biliniyor.

Dünya Sağlık Örgütü ilk kez Güney Afrika’da görülen B.1.1.529 koronavirüs varyantına Yunan alfabesinin 15. harfi olan Omicron adını verdi. Bu varyant kısa süre içinde endişe verici kategorisinde değerlendirilmeye başladı. Dünya Sağlık Örgütü’nün ilk belirlemelerine göre Omicron varyantı, hastalığı geçiren kişileri tekrar etkileyebilir. Avrupa ülkelerinde ilk vaka Belçika’da görülürken geçtiğimiz gün İngiltere’de de iki vakaya rastlandı. Bu hafta dünyadaki tüm ülkeler Omicron varyantının yayılmasını önlemek için bazı kısıtlamalar getirdi. Japonya 7 gün süreyle sınırlarını kapatırken İsrail bu süreyi 14 gün olarak belirledi. Peki hükümetleri bu kadar endişelendiren Omicron varyantı nedir? Detaylara birlikte bakalım.

Omicron varyantı hakkında neler biliniyor?

Dünya Sağlık Örgütü’nün ilk yaptığı açıklamalara göre yeni mutasyon, koronavirüsün daha hızlı yayılmasına neden olabilir. Yeni varyant hakkındaki en önemli bilgi, virüsün çok sayıda mutasyona uğramış olması. İlk araştırmalara göre Omicron varyantının dikensi proteininde tam 32 yeni mutasyon var. Bu dikensi yapılar virüsün hücrelere daha kolay girmesine neden oluyor. Şu ana kadar tespit edilen vakaların birçoğu Güney Afrika coğrafyasında yoğunlaşıyor. Ancak Avrupa’nın bazı ülkelerinden ve Uzak Doğu’dan Omicron varyantının tespit edildiğine dair haberler gelmeye devam ediyor.

Profesör Tulio de Oliveira yeni varyantın beklenenden çok daha fazla sayıda mutasyona uğradığını ifade etti. Bir basın toplantısında araştırma bulgularını açıklayan Oliveira, Omicron varyantında toplam 50 mutasyon tespit edildiğini bunların 30’dan fazlasının dikensi proteinlerde bulunduğunu söyledi. Virüsün yapısındaki bu dikensiler, virüsün sağlıklı hücrelere girip yerleşmesinde hayati bir rol oynuyor. Aşılar da doğrudan bu dikensi proteinleri etkisizleştirmeyi hedefliyor. Peki aşılar Omicron varyantı üzerinde etkili mi?

Omicron varyantının belirtileri neler? Aşılar yeni varyant üzerinde etkili mi?

Güney Afrika Tabipler Birliği Başkanı Dr. Angelique Coetzee, ilk belirlemelere göre Omicron varyantı semptomlarının daha hafif olduğunu açıkladı. Coetzee, Omicron ile enfekte olan kişilerin tat ve koku kaybı yaşamadığını ifade etti. Uzmanlar semptomların kas ağrısı ve öksürükle sınırlı olduğunu söyledi.

Moderna ve BioNTech, koronavirüse karşı geliştirdikleri aşıların Omicron varyantına etkisini incelemeye başladı. Uzmanlar, Omicron varyantının aşıların etkinliğini sınırlayabileceğini ancak korumayı tamamen ortadan kaldırmayacağını belirtiyor. Aynı zamanda Moderna, bu varyanta özel yeni bir hatırlatma dozu üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

Ülkelerin kısıtlama kararları

İlk defa Güney Afrika’da görülen Omicron varyantı, kısa bir sürede Avrupa ülkelerine ulaştı. Almanya, Çekya, İngiltere ve Belçika gibi ülkelerde yeni varyant yayılmaya devam ediyor. Yetkililer, Almanya’daki vakanın Güney Afrika’dan, Çekya’daki vakanın ise Nambiya’dan ülkeye giriş yaptığını söyledi.

ABD, Kanada, Türkiye, Avustralya, İngiltere ve diğer Avrupa ülkeleri, Güney Afrika ve komşu ülkelerine seyahatleri kısıtladı. İngiltere, ülkeye giren herkesin PCR testi yaptırmasının zorunlu olduğunu açıkladı. Öte yandan maske zorunluluğunu kaldıran ülkeler yeniden kamusal alanlarda maske takmayı zorunlu hale getirdi.

29 Kasım tarihinde açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de Omicron varyantının henüz tespit edilmediğini söyledi. Ülke genelinde en baskın varyantın Delta olduğunu belirtti.

Omicron varyantının ekonomiye etkisi

Dünya Sağlık Örgütü’nün Omicron varyantı açıklamasından sonra 26 Kasım günü İngiltere’deki Londra borsası % 3,6 değer kaybetti. Bu değer kaybı toplam 72 milyar sterline denk geliyor. Londra Borsası, pandeminin ilk günlerinden bu yana hiç bu kadar değer kaybetmemişti. Öte yandan ABD’deki Dow Jones endeksi % 2,5 değer kaybederken Nasdaq % 2,2’lik bir kayıp yaşadı. Uzmanlar yeni koronovirüs varyantının ekonomi üzerinde baskı oluşturabileceğini öngörüyor.