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Dünyadaki vaka sayısında büyük artış

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Dünya Sağlık Örgütü, corona virüs pandemisinin gidişatına ilişkin açıklama yaptı. Örgüt, geçtiğimiz iki haftada küresel anlamda vaka sayılarının yüzde 30 arttığını vurguladı

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Dünyadaki vaka sayısında büyük artış

 
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yaptığı yeni açıklamada, corona virüs tehlikesinin sürdüğünü söyledi.
Örgüt, Covid-19'un ilk ilan edilmesinden yaklaşık 2,5 yıl sonra küresel bir acil durum olmaya devam ettiğini belirtti.
Bağımsız uzmanlardan oluşan Acil Durum Komitesi yaptığı açıklamada, artan vakalar, devam eden viral dönüşüm ve bazı ülkelerde sağlık hizmetleri üzerindeki baskının, durumun hala acil bir durum olduğu anlamına geldiğini vurguladı.
Komite, son iki haftada DSÖ'ye bildirilen vakalar yüzde 30 arttığını ancak büyük ölçüde aşılardan kaynaklanan artan bağışıklıklık, vakaların hastaneye yatışlardan ve ölümlerden "ayrıştığını" vurguladı.
DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus yaptığı açıklamada, "Covid-19 hiçbir yerde bitmedi" derken, "Virüs bize doğru itilirken, biz de onu geri itmeliyiz" şeklinde konuştu.
BM sağlık kuruluşu, ilk olarak 30 Ocak 2020'de corona virüs için Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu olarak bilinen en yüksek düzeyde alarm ilan etmişti.
 
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