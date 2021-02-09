Dünya şokta. DSÖ elde ettiği verileri açıkladı !

Koronavirüs insanlara nasıl bulaştı?

Neredeyse bir ay süren çalışmalarda DSÖ ekibinin uzman üyeleri zaman zaman Çinli yetkililerin kendileriyle işbirliği içinde olduklarını ve birçok yeni bilgiler elde ettiklerini işaret eden açıklamalar yapmış olsalar da bugün yapılan toplantıda ortaya koyulan veriler aslında Kovid-19 salgınının kökeni hakkında çok büyük sürprizlere yer bırakmadı.

Ekip adına açıklamayı yapan DSÖ uzmanı Peter Ben Embarek, virüsün Vuhan Viroloji enstitüsü'ndeki laboratuvardan yayıldığı yönündeki iddiaların gerçekleri yansıtmadığını ve bunun 'hayli olasılık dışı' olduğunu belirtirken, virüsün Aralık 2019 tarihinden önce de var olduğu ve insanlara bulaştığına dair iddiaları reddettiklerini belirtti.

Kökeninde yarasalar var ancak...