Dünya şokta. DSÖ elde ettiği verileri açıkladı !

ÇİN'in Vuhan kentinde koronavirüsün kökenlerine ilişkin çalışmalar yürüten Dünya Sağlık Örgütü ekibi, elde edilen ilk bulguları açıkladı. Bulguların güçlü bir şekilde virüsün bir hayvandan insana geçtiğini gösterdiğini, ancak yarasa ihtimalinin kesin olmadığı açıklandı. Yapılan incelemelerin ardından Vuhan'daki bir laboratuvardan sızıntı olduğu yönündeki iddiaların ise 'çok yüksek ihtimalle yanlış' olduğunun belirlendiği ifade edildi.
Koronavirüsün ilk kez görüldüğü Vuhan'a giden Dünya Sağlık Örgütü uzmanları yaptıkları araştırma sonuçlarını düzenledikleri bir brifingle açıkladı. Koronavirüsün kökenini belirlemeye yönelik çalışmaların herhangi bir hayvana işaret etmediği ve bulguların salgının Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'dan önce tespit edilmediği belirtildi. DSÖ yetkilileri virüsün laboratuvardan yayıldığı yönündeki komplo teorilerini de cevapladı.
Dünyanın gözü bir süredir Çin'de koronavirüs salgınının merkezi olarak gösterilen Vuhan kentine incelemelerde bulunmak için giden Dünya Sağlık Örgütü ekibindeydi. Çin'e gitmeden önce bir dizi diplomatik engelle karşılaşan, sonrasındaysa 14 günlük zorunlu karantina sürelerini dolduran ekip ilk incelemelerinden elde ettikleri sonuçları açıkladıkları bir toplantı düzenledi.
DSÖ ekibi, yapılan araştırmanın yeni bilgiler ortaya çıkardığını ancak salgınla ilgili genel bilgilerin ve salgının resminin önemli ölçüde değiştirmediğini söyledi. Dünya Sağlık Örgütü virüs uzmanı Peter Ben Embarek, koronavirüsün kökenini belirlemeye yönelik çalışmaların herhangi bir hayvana işaret etmediğini ve bulguların salgının Çin'in Wuhan kentinde Aralık 2019'dan önce tespit edilmediğini söyledi
Öte yandan DSÖ salgının başından beri konuşulan ve tüm dünyada komplo teorilerine sebep olan virüsün laboratuvardan yayıldığı tezinin ise olası görünmediğinin altını çizdi.
Koronavirüs insanlara nasıl bulaştı?
Neredeyse bir ay süren çalışmalarda DSÖ ekibinin uzman üyeleri zaman zaman Çinli yetkililerin kendileriyle işbirliği içinde olduklarını ve birçok yeni bilgiler elde ettiklerini işaret eden açıklamalar yapmış olsalar da bugün yapılan toplantıda ortaya koyulan veriler aslında Kovid-19 salgınının kökeni hakkında çok büyük sürprizlere yer bırakmadı.
Ekip adına açıklamayı yapan DSÖ uzmanı Peter Ben Embarek, virüsün Vuhan Viroloji enstitüsü'ndeki laboratuvardan yayıldığı yönündeki iddiaların gerçekleri yansıtmadığını ve bunun 'hayli olasılık dışı' olduğunu belirtirken, virüsün Aralık 2019 tarihinden önce de var olduğu ve insanlara bulaştığına dair iddiaları reddettiklerini belirtti.
Kökeninde yarasalar var ancak...
Covid-19'un Vuhan'daki mağaralarda bulunan yarasalardan, bölgede araştırma yapan bilim insanlarına bulaştığı yönündeki iddialar koronavirüs salgınıyla ilgili kabul gören teorilerin başında geliyordu. DSÖ virüs uzmanı Peter Benn Embarek, koronavirüsün kökeninde yarasaların canlı konak olduğuna işaret eden veriler bulunduğunu ancak bunun Vuhan'da gerçekleşmediğini söyledi.
DSÖ ekibi geçtiğimiz günlerde Vuhan'daki hayvan pazarında yaptıkları incelemelerde koronavirüs salgınının buradan yayıldığına dair kanıt bulunamadığını açıklamıştı.
Salgında virüsün dondurulmuş gıdalar yoluyla bulaşmış ve dünyaya yayılmış olma ihtimali de araştırılıyordu. DSÖ yetkilileri önümüzdeki günlerde bu iddiaların gerçekliğini araştırmak üzere çalışmalarına devam edeceklerini açıkladı.
Tüm eczane satışlarının, tahlil sonuçlarının ve hastane kayıtlarının incelendiği ve Aralık 2019'dan önce herhangi bir bölgede ciddi bir salgın izine rastlanılmadığı ifade edildi.