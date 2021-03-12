Dünya Sağlık Örgütü: AstraZeneca aşısının kullanımı durdurulmamalı

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) , AstraZeneca'nın Oxford Üniversitesi'yle birlikte geliştirdiği Covid-19 aşısının kanda pıhtılaşmaya yol açtığı korkuları nedeniyle durdurulmaması gerektiğini, buna yönelik bir işaret olmadığını açıkladı.

Son olarak Bulgaristan AstraZeneca aşısının kullanımını askıya aldı. Ancak WHO Sözcüsü Margaret Harris, AstraZeneca aşısının "mükemmel" bir aşı olduğunu ve kullanımına devam edilmesi gerektiğini belirtti.

Şu ana dek Avrupa'da 5 milyon dolayında kişiye AstraZeneca aşısı yapıldı. Avrupa genelinde aşının yapılmasından sonra 30 kadar "kan pıhtılaşması" vakası görüldü. İtalya'da 50 yaşındaki bir adamın pıhtılaşmanın ardından hayatını kaybettiği belirtildi.

Harris, WHO'nun her güvenlik sorununda olduğu gibi bu vakaları da araştırdığını, ancak şu ana dek herhangi bir ilişkiye rastlanmadığını bildirdi.

Bulgaristan'dan önce Danimarka, İzlanda, Norveç ve Tayland AstraZeneca aşısının kullanımını askıya alınmıştı. İtalya ve Avusturya ise önlem olarak belli parti aşıları kullanmama kararı aldı.

Daha öcne Avrupa İlaç Ajansı (EMU), Oxford-AstraZeneca Covid-19 aşısının kanda pıhtılaşma riskini artırdığına dair hiçbir bulgu olmadığını açıklamıştı.

EMU, aşılanan kişilerde kan pıhtısı oluşması durumunun, genel nüfusta rastlandığından daha yüksek olmadığını vurguladı.

EMA'dan yapılan açıklamada, "Bu sorunlara aşının yol açtığına dair hiçbir bulgu yok; bunlar aşının yan etkileri listesinde yer almıyor" denildi.

Avrupa'da AstraZeneca aşısını olan beş milyon kişi arasında "pıhtılaşma kaynaklı damar tıkanması" vakası sayısının 30 olduğu belirtilerek, "Aşının yararları, risklerinden ağır basıyor ve bu vakalar incelenirken aşılama süreci devam edebilir" ifadesi kullanıldı.