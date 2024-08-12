Dünya genelinde 400 milyon insan uzun Covid mağduru

Araştırmacılar, dünya çapında yaklaşık 400 milyon insanın uzun süreli Covid geçirdiğini söylüyor. Yeni bir rapora göre, bu durum hastalar ve toplum üzerinde önemli bir baskı oluşturuyor. Uzun Covid hastalarının yalnızca yüzde 7 ila yüzde 10'u hastalığa yakalandıktan iki yıl sonra tamamen iyileşebiliyor. Hastalığın küresel ekonomik maliyeti yılda yaklaşık 1 trilyon dolar olarak tahmin ediliyor.

KÜRESEL EKONOMİNİN YÜZDE 1'İ

Bilim insanlarının yeni raporuna göre, dünya çapında yaklaşık 400 milyon kişi uzun süreli Covid'den etkilenmiş durumda.

Ekip, sağlık hizmetleri ve hastaların işe dönememesi gibi faktörlerden kaynaklanan ekonomik maliyetin her yıl dünya çapında yaklaşık 1 trilyon dolar veya küresel ekonominin yaklaşık yüzde 1'i olduğunu tahmin ediyor.

YETİŞKİNLERİN YÜZDE 6'SI GEÇİRDİ

Nature Medicine dergisinde cuma günü yayımlanan rapora göre dünya genelinde yetişkinlerin yaklaşık yüzde 6'sı ve çocukların yüzde 1'i uzun süreli Covid geçirdi.

Gerçek sayının daha yüksek olabileceği, çünkü tahminlerin yalnızca virüsün bulaşıcı aşamasında semptomlar gösterdikten sonra uzun süreli Covid geliştiren kişileri içerdiği ve birden fazla Covid enfeksiyonu geçiren kişileri içermediği öne sürüldü.

İYİLEŞMELERİ 2 YIL SÜRÜYOR

Uzun Covid hastalarının yalnızca yüzde 7 ila yüzde 10'unun uzun Covid geliştirdikten iki yıl sonra tamamen iyileştiği aktarıldı.

Uzun Covid, hastaların refahını ve benlik duygusunu, ayrıca çalışma, sosyalleşme, başkalarına bakma, ev işlerini yönetme ve toplum faaliyetlerine katılma yeteneklerini önemli ölçüde etkiliyor. Bu durum ayrıca hastaların ailelerini, bakıcılarını ve çevrelerini de etkiliyor.

HASTALAR İŞİNDEN OLUYOR

2022'de iki milyon ila dört milyon yetişkin uzun Covid nedeniyle işsiz kaldı.

Hastalığı uzun atlatan kişilerin virüse hiç yakalanmayanlara göre istihdam edilme olasılığı ise yüzde 10 daha az.

UZUN COVID GİZEMİNİ KORUYOR

Uzun Covid hastaları genellikle çalışma saatlerini azaltmak zorunda kalıyor ve dörtte biri çalışmaya devam etmek için iş dışındaki faaliyetlerini sınırlandırıyor.

Rapor, uzun Covid'in tedavileri, teşhisleri, biyolojik mekanizmaları ve ekonomik ve sosyal etkileri konusunda çok daha fazla araştırma yapılmasını talep ediyor.