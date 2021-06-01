DSÖ'den Çin aşısına acil kullanım onayı

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), yaptığı yazılı açıklamada Sinovac’ın ürettiği Kovid-19 aşısı CoronaVac için acil kullanım onayı verdiğini duyurdu.

DSÖ açıklamasında, aşının “ülkelere, aşıyı fonlayanlara, tedarikçilere ve paydaşlara güvenlik, etkinlik ve üretimde uluslararası standardı sağladığı güvencesi verdiği” belirtildi.

Çin basınından yapılan açıklamada şimdiye kadar en az 23 ülkenin Sinovac aşısını satın almak üzere anlaşmaya vardığı belirtilirken Sinovac Biotech şirketinden yapılan açıklamada ise şimdiye kadar yapılan denemelerde, aşının Kovid-19 salgınının yayılmasına karşı yüzde 100, virüs nedeniyle hastaneye kaldırılma ve ölümlere karşı ise yüzde 83,7 etki gösterdiği belirtildi.

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise koronavirüse karşı geliştirilen, 100 milyon doz Sinovac aşısı için anlaşma imzaladıklarını açıklamıştı.