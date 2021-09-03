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Dr. Halil Hızal'dan okullar için farklı bir bulaş önleme önerisi

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Dr. Halil Hızal'dan okullar için farklı bir bulaş önleme önerisi
Ülkemizin tanınmış doktorlarından ve TDP Genel Sekreteri Dr. Halil Hızal, okulların açılmasına kısa bir zaman kaldığını belirterek, okullar açıldığı zaman sınıflarda bulaşın önüne geçmek için dünyada uygulanan bir çalışmayı ülkemiz için önerdi.
Halil Hızal’ın yaptığı sınıflara Karbondioksit ölçüm cihazları konularak bulaşın önüne geçilebileceği önerisi şöyle:
Okulların açılmasına 12 gün kaldı.
Basit bir öneri yapayım.
Uygulanır mı?
Sanmıyorum ama burada dursun.
Karbondioksit ölçüm cihazları var.
Fiyatı 40 dolar.
Karbondioksit konsantrasyonuna göre kapalı ortamlarda bulaşma riski doğru orantılı artıyor ya da azalıyor.
< 800 ppm:Bulaşma riski az
1000 ppm:Etkili kısa süreli havalandırma gerekli.
>1400 ppm:Sınıfın boşaltılması ve 800 ppm’e düşene kadar etkili uzun süreli havalandırma gerekiyor.
Örnek verelim.
30 kişilik bir sınıfta;
Pencereler kapalı iken 1400 ppm’e ulaşmak 15 dakika sürüyor.
Pencereler hafif açık 30 dakika.
Yapılan bir çalışmada tek hasta birey;
1000 ppm de 5
2000 ppm de 12
3000 ppm de 15 kişiye virüs bulaştırıyor.
O nedenle sınıflarda karbondioksit konsantrasyonunu 800 ppm altında tutmak önemli.
Ders sırasında tüm kapı ve pencereler açık tutulmalı ve seviye devamlı gözlenmeli.
12 gün var.
Bu sistemi tüm okullarda kurabiliriz.
 
 
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