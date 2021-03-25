Dr. Dizdarlı'dan hükümete önemli uyarı

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu eski başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, Türkiye'de ülkemizde Covid-19 konusunda gelinen son durumu yaptığı paylaşımla değerlendirdi.

Dr. Dizdarlı, Türkiye'de salgının yeniden yükselişte olduğunu ifade ederek, ülkemizde de bunun etkililerinin olacağına vurgu yaparak hükümetin çift aşıyla karantinasız girişlere ve üç günlük girişlere izin verme konusunu iyice düşünmesi gerektiğini belirtti.

Dr. Bülent Dizdarlı'nın paylaşımı şöyle:

SON DURUM

Türkiye’de Covid-19 salgını dalga dalga geliyor. Bir ara azalmaya yüz tutmuşken tekrar artmaya başladı. Yeni dalgada en önemli etkenin Brezilya ve Güney Afrika varyantları olduğu öne sürülse de, dalganın boyu sanki yeni bir varyant virüs oluştuğuna işaret ediyor. Türkiye’de covit-19 la boğuşan uzmanlar, eğer vakit bulurlarsa belki de yakın zamanda “Türk Varyantını” açıklayacaklar.

Bu arada önemli bir not da aktarayım : Aşıların G Afrika ve Brezilya varyantlarına karşı etkili olup olmadığı da kesin saptanamadı. Bunun için biraz daha zaman gerek.

Bahse konu bu durum özellikle, çift aşıyla karantinasız girişlere ve üç günlük girişlere onay vermeye hazırlık yapan yetkililere duyurulur. Elde ki tedbirlerden daha da fazla önlem almadan bunu uygulamanın sonuçları gerçekten hoş olmayabilir.

Aşı olanların biraz rehavet içinde kaldığını gözlemliyoruz. Oysa aşının tek başına yeterli olmayacağı baştan söylenmişti. Kaldı ki toplumun %70 i aşılanmadan bundan tam sonuç almak da mümkün değil. Açıkçası Subatta aşılanması tamamlanmış bir kişinin Eylülde tekrar aşılanması gerektiğini bildiğimizden , aşılanma hızımızın yetersiz olduğunu da saptıyoruz. Buna karşın ekonomik sıkıntıların sosyal patlamalar yapabileceği endişesiyle hızla açılıyoruz.

Hükümet hâlâ sağlık ve ekonomi arasında dengeyi kuramadı. Kaybedilen zaman bu dengenin kurulmasını güçleştiriyor.

Kanaatimce bu saatten sonra AÇILMA KAPANMA işlevini şu ortaokulda öğrendiğimiz havuz problemlerine göre formüle etmeliyiz. Hoş bir benzetme olmasa da suyu , covid-19 hastaları olarak algılarsak, burada prensibin havuzun taşmasının ( hastane yatak sayımızın dolmasının) sağlanmaması olduğunu kabullenmeliyiz.

Akan su bir yerden havuzu doldururken, bir yerden boşalacaksa , havuzun dolmaması için üç olasılık vardır:

1- Havuza akan suyu (Yurt dışından gelen hasta sayısını) kısıtlamak

2- Havuzu genişletmek (yatak sayısını artırmak)

3- Havuzdan dışarı çıkan suyu hızla tahliye etmek (Hastanede yatan hastaları daha çabuk taburcu etmek)

Peki bu 3 kurala yönelik tedbir alınıyor mu?

Ben henüz bir şey duymadım.

Maske , hijen , mesafe en önemli korunma araçları ve tabi bulursanız aşı olun. Hiçbir spekülasyona inanmadan olun. Zira aşının en azından komaya girmeyi engellendiği resmileşmiştir.

Saygılar.