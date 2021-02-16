Dr. Cemal Mert evinde izole oldu

Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi'nde görev yapan Dr. Cemal Mert, sosyal medya aracılığıyla temaslı olduğunu açıkladı.

Dr. Mert, 12 Şubat Cuma günü muayene ettiği bir hastasının babasının koronavirüs testinin pozitif çıktığını ifade ederek, ikinci doz koronavirüs aşısı olmasına rağmen yakın temaslı sayılması nedeniyle, 12 gün boyunca izolasyonda kalacağını belirtti.

Dr. Cemal Mert’in açıklaması şöyle:

“12 Şubat Cuma günü öğle vakti muayene etmiş olduğum bir hastamın babasının, cumartesi günü itibarıyla yapılan Corona virüsü PCR testleri pozitif çıkmıştır. 2 doz aşımı olmuş olmama rağmen yakın temaslı sayılmam nedeniyle, KKTC Sağlık Bakanlığı temas takip ekibinin yönlendirmesiyle, çevremi, çalışma ekibimizi ve hastalarımızı riske atmamak amacıyla, 12 (on iki) gün süreyle izolasyonda kalacağım. Bugün ilk kontrol PCR testim yapılmıştır. Sonucu tekrar sizlerle paylaşacağım. Bu süreçte bana telefon, SMS, WhatsApp ve messenger üzerinden ulaşabilirsiniz. Acil sağlık durumlarında Cyprus Cental Hospital/ Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi sekreterlik (0392 366 25 15 ve 366 25 16) ve Tıp Merkezi Acil Servise (1136) müracaat edebilirsiniz. Size yardımcı olunacaktır.

Bu kötü günlerde herkese sağlık dolu günler dilerim.

Maske mesafe hijyen kurallarını ve aşı olmayı ihmal etmeyin lütfen!”



