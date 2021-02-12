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Dr. Bülent Dizdarlı'dan önemli uyarılar

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Dr. Bülent Dizdarlı'dan önemli uyarılar
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Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu emekli Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, ülkemizde de görülen mutant koronavirüse karşı uyarılarda bulunarak çift maske kullanılması ve mesafeyi 2 metreye çıkararak evlede veyahut işyelerinde havalandırmaya dikkat etme yavsiyesi yaptı.
Dr. Bülent Dizdarlı'nın sosyal medya hesabından paylaşımı şöyle:
VİRUSLE SAVAŞ DEVAM EDİYOR:
- Mutant virüs e karşı çift maske takınız. Tercihen ikisi ama olmazsa en az biri cerrahi maske olsun.
- Gitmek zorunda olduğunuz her yerde, Mesafeyi en az 2 metre koruyun, işinizi çok hızlı görün ve ayrılın . Eviniz sizi korur.
- Temizliğe havalandırmaya dikkat edin.
- Burası ne Amerika, Ne Avrupa, ne de Avustralya. Burada bol bol cins cins aşı yok. Hangi aşıyı bulursanız sıranız geldiğinde yaptırınız. Aşının virüsle insan arasındaki engellerden sadece biri olduğunu unutmayın. Aşı oldunuz diye diğer tedbirlerden vaz geçmeyin
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