Doktorlar "işi gücü bıraktık davaya hazırlanıyoruz"

Ülkemizde görev yapan pandemi doktorlarından Yağmur Aldağ, işi gücü bırakarak doktorlar olarak geçtiğimiz gün Mahkemede PCR testleri ve koronavirüs tedavisine karşı dosyalanan davaya hazırlandıklarını belitti.
Sosyal medyadan yaptığı açıklama ile “İşimizi gücümüzü bıraktık... Saçmalıkların saçmalık olduğunu, Hurafelerin hurafe olduğunu, Komplo teorilerinin Amerikan filmlerinde olduğunu göstermeye koyulduk...” ifadelerini kullanarak hem davaya hem de bu söylemleri yapan doktor ve bazı kişilere tepki gösterdi.
Yağmur Aldağın yaptığı paylaşım şöyle:
"şimizi gücümüzü bıraktık...
Saçmalıkların saçmalık olduğunu,
Hurafelerin hurafe olduğunu,
Komplo teorilerinin Amerikan filmlerinde olduğunu göstermeye koyulduk...
Eldem Albayrak şu an genetik laboratuvarında araştırma yapması, adamızda dolaşan varyant virüslerle ilgili çalışma yapması, yığınla biriken covid dışı testlerle de ilgilenmesi gerekirken, enerjisini birikimini dava sebebiyle heba ediyor...
Emre Y. Vudalı tüm enerjisini zamanını yatan hastalarına, laboratuvara, kültürlere ayırması gerekirken dava sebebiyle ya sabır çekiyor...
Neyse...gün uzun gece uzun, yatan covid ve covid dışı hastalarımıza da bakarız yeni gelecek olanlara da bakarız, gerceklikten uzak iddialara da gereken cevapları veririz...
Emeği geçen herkese sevgiler saygılar...
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