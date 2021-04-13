Doğudan batıya her yerden vaka çıktı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre son 24 saatte yapılan ülkemizde yapılan test sayısı 9132 olup, 51'i yerel 82 pozitif vakaya rastlanırken, 1 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi taburcu edildi.
Pozitif vakalardan 7 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelirken, 24 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar.
Yerel vakalardan 14 kişi Lefkoşa, 25 kişi Gazimağusa, 8 kişi Girne, 3 kişi İskele, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:
Lefkoşa - Lefkoşa Merkez-1/ Gönyeli-5 / Marmara-1/ Haspolat-2/ Yenikent-1/ Yenişehir-1/ Cihangir-1 / Değirmenlik-1/ K.kaymaklı-1 Girne Girne Merkez- 4 / Aşağı
Girne-1/ Karaoğlanoğlu-1 / Zeytinlik-2
Gazimağusa -Gazimağusa Merkez -4 / Dörtyol-2 / Kaliland-6/ Paşaköy-1 / İncirli Köyü-2 / Sakarya-3/ Çanakkale Bölgesi- 3/ Derinya-2/ Beyarmudu-1 / Baykal-1
İskele Yenierenköy-1 / Sınırüstü-2
Lefke Gemikonağı-1
13 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 9132
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 82
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 7
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 24
Yerel Vaka Sayısı: 51
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 51
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 845.542
Toplam Vaka Sayısı: 5190
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 4448
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı:714
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 89
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 619
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 28
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6
Güvende Kal uygulamasına bağlı günlük rakamlar
Bugün Takılan Bileklik Sayısı: 31
Güvende Kal Genel tablo Takip Edilen Bileklik Sayısı: 54
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