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Doğru mu böyle bir dönemde bunu yapmak?

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Acil Durum Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Uçaner, İnönü Meydanı’nda yapılan mitinge tepki gösterdi ve “Doğrumu böyle bir dönemde bunu yapmak? Umarım bu sorumsuzluk 14 gün sonra faiziyle geri gelmez” dedi

Doğru mu böyle bir dönemde bunu yapmak?
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Acil Durum Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Uçaner, Bu Memleket Bizim Platformu'nun önceki gün yaptığı eylemi eleştirdi.
Uçaner "Hastaların sağlık yönünden yaşadıklarını içerde görseniz ne demek istediğimi anlardınız. Umarım bu sorumsuzluk 14 gün sonra faiziyle geri gelmez" ifadelerini kullandı.
İşte Dr. Uçaner'in açıklaması şöyle:
“Maskenin sizi koruması için sosyal mesafenin 1,5, hatta mutant virüslerde 2 metre olması gerektiği bilimsel olarak ıspatlı.
Kıbrıs sorunu çözüldü bu mitingle..
Tebrikler
Biz gece yarıları yatak düzenleyelim,
Personel 36 saat evine gidemesin,
Pozitif ve temaslılar için herkes alarma girip su içecek vakit bulamadan çalışsın...
Doğrumu böyle bir dönemde bunu yapmak?
Çağrı yapan herkesi tebrik ederim
Hastaların sağlık yönünden yaşadıklarını içerde görseniz ne demek istediğimi anlardınız...
Umarım bu sorumsuzluk 14 gün sonra faiziyle geri gelmez...
 
 
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