Dizdarlı’dan çift maske uyarısı

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi eski Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, sosyal medya hesabından mutant virüse karşı çift maske takılmasını önererek maskelerden en az birinin cerrahi maske olmasını gerektiğini söyledi. Dizdarlı'nın paylaşımı şöyle:
“Virüsle savaş devam ediyor:
- Mutant virüse karşı çift maske takınız. Tercihen ikisi ama olmazsa en az biri cerrahi maske olsun.
- Gitmek zorunda olduğunuz her yerde, Mesafeyi en az 2 metre koruyun, işinizi çok hızlı görün ve ayrılın . Eviniz sizi korur.
- Temizliğe havalandırmaya dikkat edin.
- Burası ne Amerika, Ne Avrupa, ne de Avustralya. Burada bol bol cins cins aşı yok. Hangi aşıyı bulursanız sıranız geldiğinde yaptırınız. Aşının virüsle insan arasındaki engellerden sadece biri olduğunu unutmayın. Aşı oldunuz diye diğer tedbirlerden vaz geçmeyin”
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