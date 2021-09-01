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“Denize girmeyin, balık avlamayın”

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Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun; bölgede tatil yapan vatandaşları ile tatilcileri denize girmemeleri, balık avıyla ilgilenen kişilerin avlanmamaları konusunda uyardı

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“Denize girmeyin, balık avlamayın”
 
 
Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, Karpaz burnunda bir sıkıntı olmadığını ifade ederek, Türkiye Cumhuriyeti’nden 3 tane gemi geldiğini ve önlemlerin alındığını açıkladı.
Suphi Coşkun, Suriye’den Kıbrıs’a hızla yaklaşan ve özellikle Karpaz bölgesi kıyılarını tehdit eden petrol sızıntısının sabaha karşı halkı denize girmemesi konusunda uyardı.
80 kilometrelik bir alanı kapsayan petrol sızıntısının Karpaz’a doğru geldiğini öğrendiğini belirten Suphi Coşkun; Özellikle güney sahilini olduğu gibi kapsayacak bir kirliliğin hesaplandığını söyledi.
Suphi Coşkun; Dipkarpaz ve Kaleburnu’nda yaşayan, bölgeyi ziyaret eden ve iç turizme yönelik bölgede tatil yapan vatandaşları ile tatilcileri denize girmemeleri, balık avıyla ilgilenen kişilerin avlanmamaları konusunda uyardı.
Coşkun şunları söyledi;
“Şu an Turizm Bakanlığı yetkilileri burundadır, polisimiz, sahil güvenliğimiz ordadır. Anavatan Türkiye’den gelen gemilerle bu işin de üstesinden geleceğimize inanıyoruz. Bu nedenle bizler de vatandaşlar olarak elimizden ne geliyorsa onu yapalım. Sizden ricam kesinlikle bu saatten itibaren denize girmeyiniz. Kendimizi, çocuğumuzu, yaşlılarımızı her ihtimale karşı garantiye alalım. Bu sorunu çözer çözmez sizlere bilgi vereceğiz.”
 
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