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“DELTA Varyantı” olan ülkelerinden gelen kişilere PCR testi yapılacak

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“DELTA Varyantı” olan ülkelerinden gelen kişilere PCR testi yapılacak

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanacak yeni tedbirleri açıkladı. Buna göre, Dünya Sağlık Örgütü tarafından “endişe uyandıran varyantlar” olarak değerlendirmeye alındığı belirtilen “DELTA Varyantı” ülkelerinden gelen kişilere aşılı olup olmadığına bakılmaksızın ülkeye girişlerde PCR testleri uygulanacağı açıklandı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda, haftanın tüm günleri için 00:00 ile 05:00 saatleri arasında temel ihtiyaçların karşılanması haricinde sokağa çıkma yasağı devam edecek. Buna bağlı olarak, perakende ve mağazacılık hizmetleri ve kapalı olarak belirtilmeyen tüm hizmetler/sektörler 08:30-21:00 saatleri arasında; restoranlar, kafe, pastane, büfe ve meyhaneler ise 06:00-23:30  saatleri arasında hizmetlerine devam edecek. Marketler ise 07:00-23:00 saatleri arasında açık olacak.

Öte yandan, bir süredir günde azami 6 uçuş olarak düzenlenen uçak seferlerine günde azami 10 uçuş olacak şekilde ve günde azami 2 sefer ve her seferde azami 150’şer yolcu bulunan gemi seferlerine ise günde azami 2 sefer ve her seferde 250’şer yolcu bulunacak şekilde düzenleme getirildi.

Ayrıca, Charter seferler ile ülkeye gelip 5 günden fazla kalacak kişiler, 5’inci gün testlerini yinelemeleri kaydı ile kalış sürelerini uzatılabilecekken, Kurban Bayramı dolayısı ile düzenlenmesi talep edilen ek charter seferler Sağlık Bakanlığı’nın iznine tabi olacak.

Haftalık Covid-19 (Karşılaştırmalı) Veri Tablosunun da paylaşıldığı açıklamaya göre, 15 Haziran tarihinde 112 olan yerel vaka sayısı, 22 Haziran tarihinde 175’e yükselerek yüzde 56,25 artış gösterdi. Toplam vaka sayısında yaşanan artış ise yüzde 19,63 olarak kaydedildi.
 

  • Ülkelerin renk kodları ile ilgili güncel tablo komitemiz tarafından yayınlanmasından sonraki ilk Pazartesi gününden itibaren uygulanacaktır.
 
KOYU KIRMIZI (DARK RED) KIRMIZI (RED) TURUNCU (ORANGE) YEŞİL (GREEN) GRİ (GREY)
Argentina Honduras Andorra Albenia Latvia Australia Afghanistan Libya
Aruba India Bahrain Austria Lebanon Greenland Algeria Macao SAR
Bahamas Jamaica Egypt Azerbaijan Liechtenstein Israel Angola Maldives
Barbados Kenya Estonia Belarus Luxembourg Malta Anguilla Mali
Benin Madagascar Georgia Belgium Mauritius New Zealand Antigua and Barbuda Martinique
Bolivia Malawi Iran Bhutan Moldova Singapore Armenia Mauritania
Brazil Mexico Iraq Bosnia and Herzegovina Monaco Bangladesh Montenegro
British Virgin Islands Mozambique Kazakhstan Brunei Netherlands Belize Morocco
Burkina Faso Namibia Lithuania Bulgaria North Cyprus Bermuda Myanmar
Burundi New Caledonia Malaysia Canada North Macedonia Botswana Nepal
Cabo Verde Niger Mongolia Croatia Norway Cambodia Nicaragua
Cameroon Nigeria Philippines Czechia Poland Chad Oman
Cayman Islands Panama Qatar Denmark Portugal China (mainland) Pakistan
Central African Republic Papua New Guinea Reunion Faroe Islands Romania Curacao Saint Barthelemy
Chile Paraguay Sint Maarten Finland Russia Ecuador San Marino
Colombia Peru Slovenia France Saudi Arabia Eswatini Sao Tome and Principe
Congo Rwanda Tunisia Germany Serbia Falkland Islands South Sudan
Congo (DRC) Senegal Gibraltar Slovakia Fiji St. Kitts and Nevis
Costa Rica Seychelles Greece South Cyprus Gabon St. Vincent and the Grenadines
Cote d'Ivoire Sierra Leone Guernsey South Korea Grenada Syria
Cuba Somalia Hungary Spain Guadeloupe Taiwan
Djibouti South Africa Iceland Sweden Guyana Tajikistan
Dominica Sri Lanka Ireland Switzerland Haiti Thailand
Dominican Republic St. Lucia Isle of Man Turkey Hong Kong SAR Timor-Leste
El Salvador Sudan Italy Ukraine Indonesia Turkmenistan
Equatorial Guinea Suriname Japan United Arab Emirates Jersey Uzbekistan
Eritrea Tanzania Jordan United Kingdom Kuwait Venezuela
Ethiopia Togo Kosovo United States Kyrgyzstan Vietnam
French Guiana Trinidad and Tobago Laos Palestine
French Polynesia Turks and Caicos Islands Liberia Yemen
Gambia Uganda
Ghana Uruguay
Guatemala Zambia
Guinea Zimbabwe
Guinea-Bissau
 
VARIANT (D) AUSTRIA BELGIUM CZECHIA DENMARK FINLAND FRANCE GERMANY GREECE ICELAND IRELAND ITALY
JORDAN LUXEMBOURG NETHERLANDS NORWAY PORTUGAL ROMANIA RUSSIA SPAIN SWEDEN SWITZERLAND UNITED KINGDOM



HAFTALIK COVİD-19 VERİ TABLOLARI (23.06.2021)

KARŞILAŞTIRMA TABLOSU
  15.06.2021 22.06.2021 Değişim
Toplam vaka sayısı 163 195 19,63%
Yerel vaka sayısı 112 175 56,25%
Karantinada pozitifleşen 32 15 -53,13%
Yurtdışı vaka 12 5 -58,33%
100.000 de vaka sayısı 42,67 51,05 19,64%
100.000 de yerel vaka sayısı 29,26 45,72 56,25%
Test sayısı 57.259 60.244 5,21%
Test pozitiflik oranı 0,28% 0,32% 14,29%
Hastanede tedavi gören 22 25 13,64%
Yoğun bakımda tedavi gören 2 0 -100,00%
Yoğun bakım oranı 0,78% 0,00% -100,00%
Aktif vaka sayısı 255 290 13,73%
İLÇELERİN ORTALAMA GÜNLÜK 100.000 DE VAKA SAYISI                              
  15.06.2021 22.06.2021 Değişim
KKTC GENELİ 6,1 7,3 19,67%
LEFKOŞA 7,8 5,8 -25,64%
GAZİMAĞUSA 1,7 2,5 47,06%
GİRNE 8,2 15,8 92,68%
İSKELE 0,5 3,5 600,00%
GÜZELYURT 1,8 3,6 100,00%
LEFKE 11,2 3,1 -72,32%
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