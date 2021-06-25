“DELTA Varyantı” olan ülkelerinden gelen kişilere PCR testi yapılacak

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanacak yeni tedbirleri açıkladı. Buna göre, Dünya Sağlık Örgütü tarafından “endişe uyandıran varyantlar” olarak değerlendirmeye alındığı belirtilen “DELTA Varyantı” ülkelerinden gelen kişilere aşılı olup olmadığına bakılmaksızın ülkeye girişlerde PCR testleri uygulanacağı açıklandı.
Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda, haftanın tüm günleri için 00:00 ile 05:00 saatleri arasında temel ihtiyaçların karşılanması haricinde sokağa çıkma yasağı devam edecek. Buna bağlı olarak, perakende ve mağazacılık hizmetleri ve kapalı olarak belirtilmeyen tüm hizmetler/sektörler 08:30-21:00 saatleri arasında; restoranlar, kafe, pastane, büfe ve meyhaneler ise 06:00-23:30 saatleri arasında hizmetlerine devam edecek. Marketler ise 07:00-23:00 saatleri arasında açık olacak.
Öte yandan, bir süredir günde azami 6 uçuş olarak düzenlenen uçak seferlerine günde azami 10 uçuş olacak şekilde ve günde azami 2 sefer ve her seferde azami 150’şer yolcu bulunan gemi seferlerine ise günde azami 2 sefer ve her seferde 250’şer yolcu bulunacak şekilde düzenleme getirildi.
Ayrıca, Charter seferler ile ülkeye gelip 5 günden fazla kalacak kişiler, 5’inci gün testlerini yinelemeleri kaydı ile kalış sürelerini uzatılabilecekken, Kurban Bayramı dolayısı ile düzenlenmesi talep edilen ek charter seferler Sağlık Bakanlığı’nın iznine tabi olacak.
Haftalık Covid-19 (Karşılaştırmalı) Veri Tablosunun da paylaşıldığı açıklamaya göre, 15 Haziran tarihinde 112 olan yerel vaka sayısı, 22 Haziran tarihinde 175’e yükselerek yüzde 56,25 artış gösterdi. Toplam vaka sayısında yaşanan artış ise yüzde 19,63 olarak kaydedildi.
- Ülkelerin renk kodları ile ilgili güncel tablo komitemiz tarafından yayınlanmasından sonraki ilk Pazartesi gününden itibaren uygulanacaktır.
|KOYU KIRMIZI (DARK RED)
|KIRMIZI (RED)
|TURUNCU (ORANGE)
|YEŞİL (GREEN)
|GRİ (GREY)
|Argentina
|Honduras
|Andorra
|Albenia
|Latvia
|Australia
|Afghanistan
|Libya
|Aruba
|India
|Bahrain
|Austria
|Lebanon
|Greenland
|Algeria
|Macao SAR
|Bahamas
|Jamaica
|Egypt
|Azerbaijan
|Liechtenstein
|Israel
|Angola
|Maldives
|Barbados
|Kenya
|Estonia
|Belarus
|Luxembourg
|Malta
|Anguilla
|Mali
|Benin
|Madagascar
|Georgia
|Belgium
|Mauritius
|New Zealand
|Antigua and Barbuda
|Martinique
|Bolivia
|Malawi
|Iran
|Bhutan
|Moldova
|Singapore
|Armenia
|Mauritania
|Brazil
|Mexico
|Iraq
|Bosnia and Herzegovina
|Monaco
|Bangladesh
|Montenegro
|British Virgin Islands
|Mozambique
|Kazakhstan
|Brunei
|Netherlands
|Belize
|Morocco
|Burkina Faso
|Namibia
|Lithuania
|Bulgaria
|North Cyprus
|Bermuda
|Myanmar
|Burundi
|New Caledonia
|Malaysia
|Canada
|North Macedonia
|Botswana
|Nepal
|Cabo Verde
|Niger
|Mongolia
|Croatia
|Norway
|Cambodia
|Nicaragua
|Cameroon
|Nigeria
|Philippines
|Czechia
|Poland
|Chad
|Oman
|Cayman Islands
|Panama
|Qatar
|Denmark
|Portugal
|China (mainland)
|Pakistan
|Central African Republic
|Papua New Guinea
|Reunion
|Faroe Islands
|Romania
|Curacao
|Saint Barthelemy
|Chile
|Paraguay
|Sint Maarten
|Finland
|Russia
|Ecuador
|San Marino
|Colombia
|Peru
|Slovenia
|France
|Saudi Arabia
|Eswatini
|Sao Tome and Principe
|Congo
|Rwanda
|Tunisia
|Germany
|Serbia
|Falkland Islands
|South Sudan
|Congo (DRC)
|Senegal
|Gibraltar
|Slovakia
|Fiji
|St. Kitts and Nevis
|Costa Rica
|Seychelles
|Greece
|South Cyprus
|Gabon
|St. Vincent and the Grenadines
|Cote d'Ivoire
|Sierra Leone
|Guernsey
|South Korea
|Grenada
|Syria
|Cuba
|Somalia
|Hungary
|Spain
|Guadeloupe
|Taiwan
|Djibouti
|South Africa
|Iceland
|Sweden
|Guyana
|Tajikistan
|Dominica
|Sri Lanka
|Ireland
|Switzerland
|Haiti
|Thailand
|Dominican Republic
|St. Lucia
|Isle of Man
|Turkey
|Hong Kong SAR
|Timor-Leste
|El Salvador
|Sudan
|Italy
|Ukraine
|Indonesia
|Turkmenistan
|Equatorial Guinea
|Suriname
|Japan
|United Arab Emirates
|Jersey
|Uzbekistan
|Eritrea
|Tanzania
|Jordan
|United Kingdom
|Kuwait
|Venezuela
|Ethiopia
|Togo
|Kosovo
|United States
|Kyrgyzstan
|Vietnam
|French Guiana
|Trinidad and Tobago
|Laos
|Palestine
|French Polynesia
|Turks and Caicos Islands
|Liberia
|Yemen
|Gambia
|Uganda
|Ghana
|Uruguay
|Guatemala
|Zambia
|Guinea
|Zimbabwe
|Guinea-Bissau
|VARIANT (D)
|AUSTRIA
|BELGIUM
|CZECHIA
|DENMARK
|FINLAND
|FRANCE
|GERMANY
|GREECE
|ICELAND
|IRELAND
|ITALY
|JORDAN
|LUXEMBOURG
|NETHERLANDS
|NORWAY
|PORTUGAL
|ROMANIA
|RUSSIA
|SPAIN
|SWEDEN
|SWITZERLAND
|UNITED KINGDOM
HAFTALIK COVİD-19 VERİ TABLOLARI (23.06.2021)
|KARŞILAŞTIRMA TABLOSU
|15.06.2021
|22.06.2021
|Değişim
|Toplam vaka sayısı
|163
|195
|19,63%
|Yerel vaka sayısı
|112
|175
|56,25%
|Karantinada pozitifleşen
|32
|15
|-53,13%
|Yurtdışı vaka
|12
|5
|-58,33%
|100.000 de vaka sayısı
|42,67
|51,05
|19,64%
|100.000 de yerel vaka sayısı
|29,26
|45,72
|56,25%
|Test sayısı
|57.259
|60.244
|5,21%
|Test pozitiflik oranı
|0,28%
|0,32%
|14,29%
|Hastanede tedavi gören
|22
|25
|13,64%
|Yoğun bakımda tedavi gören
|2
|0
|-100,00%
|Yoğun bakım oranı
|0,78%
|0,00%
|-100,00%
|Aktif vaka sayısı
|255
|290
|13,73%
|İLÇELERİN ORTALAMA GÜNLÜK 100.000 DE VAKA SAYISI
|15.06.2021
|22.06.2021
|Değişim
|KKTC GENELİ
|6,1
|7,3
|19,67%
|LEFKOŞA
|7,8
|5,8
|-25,64%
|GAZİMAĞUSA
|1,7
|2,5
|47,06%
|GİRNE
|8,2
|15,8
|92,68%
|İSKELE
|0,5
|3,5
|600,00%
|GÜZELYURT
|1,8
|3,6
|100,00%
|LEFKE
|11,2
|3,1
|-72,32%