“DELTA Varyantı” olan ülkelerinden gelen kişilere PCR testi yapılacak

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanacak yeni tedbirleri açıkladı. Buna göre, Dünya Sağlık Örgütü tarafından “endişe uyandıran varyantlar” olarak değerlendirmeye alındığı belirtilen “DELTA Varyantı” ülkelerinden gelen kişilere aşılı olup olmadığına bakılmaksızın ülkeye girişlerde PCR testleri uygulanacağı açıklandı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda, haftanın tüm günleri için 00:00 ile 05:00 saatleri arasında temel ihtiyaçların karşılanması haricinde sokağa çıkma yasağı devam edecek. Buna bağlı olarak, perakende ve mağazacılık hizmetleri ve kapalı olarak belirtilmeyen tüm hizmetler/sektörler 08:30-21:00 saatleri arasında; restoranlar, kafe, pastane, büfe ve meyhaneler ise 06:00-23:30 saatleri arasında hizmetlerine devam edecek. Marketler ise 07:00-23:00 saatleri arasında açık olacak.

Öte yandan, bir süredir günde azami 6 uçuş olarak düzenlenen uçak seferlerine günde azami 10 uçuş olacak şekilde ve günde azami 2 sefer ve her seferde azami 150’şer yolcu bulunan gemi seferlerine ise günde azami 2 sefer ve her seferde 250’şer yolcu bulunacak şekilde düzenleme getirildi.

Ayrıca, Charter seferler ile ülkeye gelip 5 günden fazla kalacak kişiler, 5’inci gün testlerini yinelemeleri kaydı ile kalış sürelerini uzatılabilecekken, Kurban Bayramı dolayısı ile düzenlenmesi talep edilen ek charter seferler Sağlık Bakanlığı’nın iznine tabi olacak.

Haftalık Covid-19 (Karşılaştırmalı) Veri Tablosunun da paylaşıldığı açıklamaya göre, 15 Haziran tarihinde 112 olan yerel vaka sayısı, 22 Haziran tarihinde 175’e yükselerek yüzde 56,25 artış gösterdi. Toplam vaka sayısında yaşanan artış ise yüzde 19,63 olarak kaydedildi.



Ülkelerin renk kodları ile ilgili güncel tablo komitemiz tarafından yayınlanmasından sonraki ilk Pazartesi gününden itibaren uygulanacaktır.

KOYU KIRMIZI (DARK RED) KIRMIZI (RED) TURUNCU (ORANGE) YEŞİL (GREEN) GRİ (GREY) Argentina Honduras Andorra Albenia Latvia Australia Afghanistan Libya Aruba India Bahrain Austria Lebanon Greenland Algeria Macao SAR Bahamas Jamaica Egypt Azerbaijan Liechtenstein Israel Angola Maldives Barbados Kenya Estonia Belarus Luxembourg Malta Anguilla Mali Benin Madagascar Georgia Belgium Mauritius New Zealand Antigua and Barbuda Martinique Bolivia Malawi Iran Bhutan Moldova Singapore Armenia Mauritania Brazil Mexico Iraq Bosnia and Herzegovina Monaco Bangladesh Montenegro British Virgin Islands Mozambique Kazakhstan Brunei Netherlands Belize Morocco Burkina Faso Namibia Lithuania Bulgaria North Cyprus Bermuda Myanmar Burundi New Caledonia Malaysia Canada North Macedonia Botswana Nepal Cabo Verde Niger Mongolia Croatia Norway Cambodia Nicaragua Cameroon Nigeria Philippines Czechia Poland Chad Oman Cayman Islands Panama Qatar Denmark Portugal China (mainland) Pakistan Central African Republic Papua New Guinea Reunion Faroe Islands Romania Curacao Saint Barthelemy Chile Paraguay Sint Maarten Finland Russia Ecuador San Marino Colombia Peru Slovenia France Saudi Arabia Eswatini Sao Tome and Principe Congo Rwanda Tunisia Germany Serbia Falkland Islands South Sudan Congo (DRC) Senegal Gibraltar Slovakia Fiji St. Kitts and Nevis Costa Rica Seychelles Greece South Cyprus Gabon St. Vincent and the Grenadines Cote d'Ivoire Sierra Leone Guernsey South Korea Grenada Syria Cuba Somalia Hungary Spain Guadeloupe Taiwan Djibouti South Africa Iceland Sweden Guyana Tajikistan Dominica Sri Lanka Ireland Switzerland Haiti Thailand Dominican Republic St. Lucia Isle of Man Turkey Hong Kong SAR Timor-Leste El Salvador Sudan Italy Ukraine Indonesia Turkmenistan Equatorial Guinea Suriname Japan United Arab Emirates Jersey Uzbekistan Eritrea Tanzania Jordan United Kingdom Kuwait Venezuela Ethiopia Togo Kosovo United States Kyrgyzstan Vietnam French Guiana Trinidad and Tobago Laos Palestine French Polynesia Turks and Caicos Islands Liberia Yemen Gambia Uganda Ghana Uruguay Guatemala Zambia Guinea Zimbabwe Guinea-Bissau VARIANT (D) AUSTRIA BELGIUM CZECHIA DENMARK FINLAND FRANCE GERMANY GREECE ICELAND IRELAND ITALY JORDAN LUXEMBOURG NETHERLANDS NORWAY PORTUGAL ROMANIA RUSSIA SPAIN SWEDEN SWITZERLAND UNITED KINGDOM





HAFTALIK COVİD-19 VERİ TABLOLARI (23.06.2021)