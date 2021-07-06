Delta varyantı en az 3 haftadır KKTC'de

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Nesil Bayraktar, Delta varyantının en az 3 haftadır ülkemizde bulunduğunu kaydetti



Vaka sayılarının tırmanışta olduğu KKTC’de önceki gün ilk kez Covid – 19 Delta varyantının tespit edildiği açıklandı.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Nesil Bayraktar, Havadis WEB TV’de yaptığı açıklamasında, Delta varyantı ile ilgili merak edilenleri yanıtladı.

Delta varyantının, virüsün uğradığı mutasyonlardan biri olduğunu aktaran Dr. Bayraktar, “Delta varyantı, halk sağlığını etkileyen varyantların en önemlilerinden biri” dedi.

“Buradaki esas problem, virüsün bulaştırıcılığının daha da artmış olması” ifadelerini kullanan Bayraktar, İngiliz varyantına göre, Delta varyantının yüzde 60 daha bulaşıcı olduğunu, bu nedenle tüm dünyada olduğu gibi KKTC’de de vaka sayılarının arttığını ifade etti.

Delta varyantına ilişkin, “Daha öldürücü mü?” sorusunu yanıtlayan Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ağırlıklı olarak burun akıntısı, nezle veya boğaz ağrısı gibi bulguları var. Ancak çok yüksek oranda olmasa da işitme kaybına yol açtığı açıklandı. Hücrelere daha kolay geçebildiği için akciğere daha hızlı ulaşabiliyor. Daha öldürücü olabileceği düşünülüyor ama bu henüz net değil, otoritelerin yayınlayacağı verileri bekliyoruz. Fakat şu ana kadarki tüm mutasyonlardan daha güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Ülkede can kaybına yol açacak ölçüde ciddi bir vaka seyri var mı emin değiliz, biz de rakamları bakanlıktan öğreniyoruz.”

Delta varyantı ile aşı konusunun biraz problemli bir konu olduğunu ifade eden Dr. Bayraktar, “Biontech - Pfizer, AstraZeneca ve Johnson & Johnson aşılarının Delta varyantına etkileriyle ilgili çalışmalar var. Ama Sinovac aşısıyla ilgili yeterli veri yok. Sinovac dışındaki diğer 3 aşının etkinlik oranlarını düşürüyor. Ama Sinovac’la ilgili net bir bilgi yok. Ancak şöyle bir tümevarım yapabiliriz; tüm aşıların etkinlik oranlarını düşürüyor” dedi.

Delta varyantının KKTC’de ilk kez dün görüldüğünün açıklandığını ancak “önceden geldiğini öngörmenin ya da tahmin etmenin zor olmadığını” ifade eden Bayraktar, “Bildiğiniz üzere ülkede gelişmiş bir AR-GE laboratuvarı yok. Aldığımız örnekleri, yurtdışına gönderiyoruz, sonuçlar 3-4 hafta içinde elimize geçiyor. Bildiğim kadarıyla Delta ile ilgili örnekleri, Fransa’daki bir laboratuvara gönderdik. Bugün gönderdiğiniz bir örneğin sonucu 3-4 haftada çıkıyor. Delta varyantına ilişkin dün (önceki gün) ilk kez tanı koyduğumuza göre, 3 hafta öne aldığımız bir örneğin sonucu olduğunu söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

