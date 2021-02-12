Değirmenlik bölgesinde bir pozitif vaka daha

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, yaptığı paylaşımla dün bölgelerinde yapılan PCR testleri sonucunda 1 kişinin pozitif olduğunun saptandığını duyurdu.

Karavezirler, bugüne kadar 21 muhtarlıkta 2917 test yapıldığını da belirtti.

Değerli Bölge Halkımız,

KKTC Sağlık Bakanlığı, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Değirmenlik Belediyesi işbirliğinde dün bölgemizde 320 kişiye PCR testi yapılmıştır. Bu test sonuçlarından sadece bir tanesi pozitif çıkmış, 319 kişinin test sonucu NEGATİF çıkmıştır.

Bugüne kadar Beldemizde, 21 Muhtarlıkta 2917 test yapılmıştır.

Bu dönemde işbirliği içeriğinde çalıştığımız Sağlık Bakanlığı'na, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine, Gazimağusa Devlet Hastanesine, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür eder, kolaylıklar dileriz.

Sağlıkla kalın.