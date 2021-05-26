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Değirmenlik Belediyesi, antijen testi yapılacak alanlar belirledi

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Değirmenlik Belediyesi, antijen testi yapılacak alanlar belirledi
Değirmenlik Belediyesi, işveren ve çalışanlara destek olmak adına kendi bünyesinde Sağlık Bakanlığı ile işbirliğiyle antijen testi yapılacak alanlar belirlediğini açıkladı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, testler haftanın belirli günlerinde Meriç Gündüz Bakım Merkezi ve Değirmenlik Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi’nde yapılacak. 
Açıklamada, Meriç Gündüz Bakım Merkezi’nde salı ve perşembe günleri 9.00-12.00; Değirmenlik Özle Türkel Aktivite Merkezi’nde ise çarşamba günleri 9.00-12.00 saatleri arasında test yapılacağı belirtildi. 
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