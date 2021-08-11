Cumhurbaşkanlığı'nda 2 pozitif vaka

Cumhurbaşkanlığı çalışanları arasında iki pozitif vakaya rastlandı. Bu pozitif vakalardan birinin Cumhurbaşkanı Tatar'ın eşi Sibel Tatar'ın yakın koruması olduğu bildirildi.

Yaşanan bu gelişmelerle ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama yapılarak Sibel Tatar'ın kendisini evinde izole ettiği ve Cumhurbaşkanlığı çalışanlarından olası temaslıların tümü evlerinde izole olmaya gönderildiği bildirildi.

KKTC Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı çalışanları arasında iki pozitif vakaya rastlanmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada “tüm tedbirlerin alındığını” belirtti.

Açıklamada şöyle denildi;

“Cumhurbaşkanlığı çalışanlarına yapılan düzenli PCR taramasında dün iki pozitif vakaya rastlanmıştır. Söz konusu vakalar Cumhurbaşkanımızın eşi Sn. Sibel Tatar ile, son 3 gün içerisinde temaslı kriterlerinden daha kısa bir süre görüşmüş olmalarına rağmen Sn. Sibel Tatar gerekli hassasiyeti göstererek kendisini evinde izole etmiştir.

Cumhurbaşkanlığı çalışanlarından olası temaslıların tümü evlerinde izole olmaya gönderilirken, vardiyalı çalışmaya geçilmiş ve gereken tüm tedbirler alınmıştır. Alınan tedbirler çerçevesinde tüm ziyaretçilerden son 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR testi veya 24 saat içerisinde yapılmış negatif hızlı antijen testi istenecektir.