Creditwestbank Dereboyu Şubesi'nde 7 çalışan pozitif

Ülkemizde yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında açık olan sektörlerin 15 günde bir yaptırması zorunlu olan PCR testleri sürerken bazı işletmelerde çalışan personele yapılan testlerde şok edici sonuçlar çıkmaya devam ediyor.

Creditwestbank Dereboyu Şubesi'nde çalışan 10 personelin yaptırdığı PCR testleri sonucunda 7 kişinin pozitif olduğu bildirildi.

Geçtiğimiz hafta Creditwestbank Dereboyu Şubesi'nde çay kahve ve temizlik işlerini yapan kişinin testinin pozitif çıkması sonrasında karantinaya alınan diğer personellerin dün yapılan testleri sonucunda 6 kişinin daha pozitif oldukları saptandı.

Çalışanların yakınları başta olmak üzere temasta bulundukları kişilerin tek tek tespit edilerek karantinaya alındıkları kaydedildi.

