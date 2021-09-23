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Covid bir can daha aldı

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Covid bir can daha aldı
Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’nde Covid-19 tedavisi gören 61 yaşındaki Melih Oruç hayatını kaybetti.

14 Eylül’de Covid-19 teşhisi ile Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’ne yatırılan Oruç, 18 Eylül’de yoğun bakım servisine alınmıştır.

KKTC’de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 77’ye yükselirken Melih Oruç’un 2 doz aşılı olduğu öğrenildi.
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