Covid-19’un kökeniyle ilgili çarpıcı rapor

Dünya çapında 6 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü salgınının kökeniyle ilgili bilinmezliği aydınlatacak bir rapor yayınlandı



Almanya ve ABD’den bilim insanları hazırladıkları raporda Covid-19’un kökeniyle ilgili dikkat çekici bulgulara ulaştı.



2019’un son haftasında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve başta “canlı hayvan pazarından” çıktığı tahmin edilen Covid-19 ile ilgili bilim insanları çarpıcı sonuçları kamuoyu ile paylaştı.



BioRxiv isimli dergide yayınlanan ve henüz hakemli bir dergide yayınlanmayan araştırmada bilim insanları, “SARS-CoV-2’nin doğal evrimden ziyade sentetik gen diziliminin bir ürünü olduğuna dair bulgulara ulaştık. Dolayısıyla corona virüsünün yakın akrabalarının aksine farklı bir şekilde geliştiğini tahmin ediyoruz” ifadesini kullandı.



Araştırmada Covid-19’un laboratuvar ortamında üretilmiş olma olasılığının daha yüksek olduğu belirtilirken virüs üzerinde genetik mühendisliği yapıldığına da vurgu yapıldı.