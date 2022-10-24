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Covid-19’un kökeniyle ilgili çarpıcı rapor

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Dünya çapında 6 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü salgınının kökeniyle ilgili bilinmezliği aydınlatacak bir rapor yayınlandı

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Covid-19’un kökeniyle ilgili çarpıcı rapor

Almanya ve ABD’den bilim insanları hazırladıkları raporda Covid-19’un kökeniyle ilgili dikkat çekici bulgulara ulaştı.

2019’un son haftasında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve başta “canlı hayvan pazarından” çıktığı tahmin edilen Covid-19 ile ilgili bilim insanları çarpıcı sonuçları kamuoyu ile paylaştı.

BioRxiv isimli dergide yayınlanan ve henüz hakemli bir dergide yayınlanmayan araştırmada bilim insanları, “SARS-CoV-2’nin doğal evrimden ziyade sentetik gen diziliminin bir ürünü olduğuna dair bulgulara ulaştık. Dolayısıyla corona virüsünün yakın akrabalarının aksine farklı bir şekilde geliştiğini tahmin ediyoruz” ifadesini kullandı.

Araştırmada Covid-19’un laboratuvar ortamında üretilmiş olma olasılığının daha yüksek olduğu belirtilirken virüs üzerinde genetik mühendisliği yapıldığına da vurgu yapıldı.
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