banner762
banner753
2021'de 33 kişi trafikte can verdi
2021'de 33 kişi trafikte can verdi
8 0
Akaryakıt ve tüp gaz ucuzlayacak mı?
Akaryakıt ve tüp gaz ucuzlayacak mı?
54 0
 
Vatandaşlar umutsuz, çaresiz ve kızgın
Vatandaşlar umutsuz, çaresiz ve kızgın
20 0
Cimnastikçilerin kutlaması salonda olur
Cimnastikçilerin kutlaması salonda olur
32 0
29 0
Yılın son derbisinde kazanan çıkmadı
Yılın son derbisinde kazanan çıkmadı
25 0
Cihangir, Girne’ye patladı
Cihangir, Girne’ye patladı
61 0
banner661
banner726

COVID-19’dan bir günde beş ölüm

banner476

COVID-19’da ölüm rekoru kırıldı, bir günde beş kişi yaşamını yitirdi. 64 yaşındaki Fatma Yıldız, 75 yaşındaki Mustafa Serdengeçti, 56 yaşındaki Ruhi Ünal, 74 yaşındaki Aysel Kambur ve 87 yaşındaki Şerife Keresteci hayatını kaybetti

banner714
COVID-19’dan bir günde beş ölüm
banner721

 
Her geçen gün giderek artan COVID-19 kaynaklı ölümler can yakmaya devam ediyor. KKTC’de dün 5 kişi COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.
Pandemi Hastanesi Yoğun Bakım Bölümü’nde tedavi gören 64 yaşındaki Fatma Yıldız, 75 yaşındaki Mustafa Serdengeçti, 56 yaşındaki Ruhi Ünal, 74 yaşındaki Aysel Kambur ve 87 yaşındaki Şerife Keresteci dün hayatını kaybetti.
Hayatını kaybeden Fatma Yıldız ve Mustafa Serdengeçti’nin hatırlatma doz aşısı olmadığı için ‘aşısız sayıldıkları’ öğrenildi.
56 yaşındaki Ruhi Ünal’ın 2 doz Sinovac aşılı, 87 yaşındaki Şerife Keresteci’nin ise aşısız olduğu öğrenildi.
KKTC’de dün en fazla ölümün yaşandığı gün olurken, Covid-19 nedeniyle kaybedilen hastaların toplam sayısı 132'ye yükseldi.

 

Ruhi Ünal



 
 Fatma Yıldız
 



MUSTAFA SERDENGEÇTİ
Öte yandan Halk Sanatları Derneği’nin (HASDER) ilk başkanı ve kurucularından biri olan Mustafa Serdengeçti’nin COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetmesi, büyük üzüntü yarattı.  
Bir süredir entübe olarak Pandemi Hastanesi’nde tedavi gören 75 yaşındaki Serdengeçti’nin ölümü, halk dansları camiasını yasa boğdu.
HAS-DER’in eski başkanlarından Kani Kanol, “Bu hem ülkemiz hem de Kıbrıs kültürü için çok önemli bir kayıptır, hepimizin başı sağolsun” dedi.
Serdengeçti’nin ülkede halk danslarının yaygınlaşması için çok emek verdiğini ve bu konuda başarılı da olduğunu söyleyen Kanol sözlerine şöyle devam etti: “Halk dansları ve folklor alanında bir duayendi. Hepimizin hocasıydı. Hasder’in hem kurucuları arasındaydı hem de ilk başkanlığını yaptı. Zamanında Kıbrıs halk danslarını ilk derleyen ekibin başındaydı. Kıbrıs kültürünün yayılması ve tanınması için büyük katkıları olmuştur. Hayatını bu alana adamıştı. Bu ülkede kıymeti yeterince bilinemedi. Devlet bu değerine yeterince sahip çıkamadı… Çok önemli bir değerimizi kaybettik. Hem ülkemiz hem de kültürümüz açısından büyük bir kayıp, hepimiz büyük bir acı içindeyiz”.


Mustafa Serdengeçti

AYSEL KAMBUR
COVID-19 nedeniyle dün yaşamını yitiren 74 yaşındaki Aysel Kambur ise
emekli yüzbaşı Kemal Kambur'un eşi ve Emekli Subaylar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Emekli Kurmay Albay Mustafa Kutruza’nın kayınvalidesiydi.
Aysel Kambur’un cenazesi bugün saat 11.00’de Zeytinlik Kabristanlığına defnedilecek.

 
Aysel Kambur
 

 

 
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.