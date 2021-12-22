COVID-19’dan bir günde beş ölüm

COVID-19’da ölüm rekoru kırıldı, bir günde beş kişi yaşamını yitirdi. 64 yaşındaki Fatma Yıldız, 75 yaşındaki Mustafa Serdengeçti, 56 yaşındaki Ruhi Ünal, 74 yaşındaki Aysel Kambur ve 87 yaşındaki Şerife Keresteci hayatını kaybetti

Her geçen gün giderek artan COVID-19 kaynaklı ölümler can yakmaya devam ediyor. KKTC’de dün 5 kişi COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.Pandemi Hastanesi Yoğun Bakım Bölümü’nde tedavi gören 64 yaşındaki Fatma Yıldız, 75 yaşındaki Mustafa Serdengeçti, 56 yaşındaki Ruhi Ünal, 74 yaşındaki Aysel Kambur ve 87 yaşındaki Şerife Keresteci dün hayatını kaybetti.Hayatını kaybeden Fatma Yıldız ve Mustafa Serdengeçti’nin hatırlatma doz aşısı olmadığı için ‘aşısız sayıldıkları’ öğrenildi.56 yaşındaki Ruhi Ünal’ın 2 doz Sinovac aşılı, 87 yaşındaki Şerife Keresteci’nin ise aşısız olduğu öğrenildi.KKTC’de dün en fazla ölümün yaşandığı gün olurken, Covid-19 nedeniyle kaybedilen hastaların toplam sayısı 132'ye yükseldi.Ruhi ÜnalFatma YıldızÖte yandan Halk Sanatları Derneği’nin (HASDER) ilk başkanı ve kurucularından biri olan Mustafa Serdengeçti’nin COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetmesi, büyük üzüntü yarattı.Bir süredir entübe olarak Pandemi Hastanesi’nde tedavi gören 75 yaşındaki Serdengeçti’nin ölümü, halk dansları camiasını yasa boğdu.HAS-DER’in eski başkanlarından Kani Kanol, “Bu hem ülkemiz hem de Kıbrıs kültürü için çok önemli bir kayıptır, hepimizin başı sağolsun” dedi.Serdengeçti’nin ülkede halk danslarının yaygınlaşması için çok emek verdiğini ve bu konuda başarılı da olduğunu söyleyen Kanol sözlerine şöyle devam etti: “Halk dansları ve folklor alanında bir duayendi. Hepimizin hocasıydı. Hasder’in hem kurucuları arasındaydı hem de ilk başkanlığını yaptı. Zamanında Kıbrıs halk danslarını ilk derleyen ekibin başındaydı. Kıbrıs kültürünün yayılması ve tanınması için büyük katkıları olmuştur. Hayatını bu alana adamıştı. Bu ülkede kıymeti yeterince bilinemedi. Devlet bu değerine yeterince sahip çıkamadı… Çok önemli bir değerimizi kaybettik. Hem ülkemiz hem de kültürümüz açısından büyük bir kayıp, hepimiz büyük bir acı içindeyiz”.Mustafa SerdengeçtiCOVID-19 nedeniyle dün yaşamını yitiren 74 yaşındaki Aysel Kambur iseemekli yüzbaşı Kemal Kambur'un eşi ve Emekli Subaylar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Emekli Kurmay Albay Mustafa Kutruza’nın kayınvalidesiydi.Aysel Kambur’un cenazesi bugün saat 11.00’de Zeytinlik Kabristanlığına defnedilecek.Aysel Kambur