Covid-19 vaka sayısı bu hafta da yükseldi

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 28 Eylül 2022- 4 Ekim 2022 tarihleri içerisinde yapılan haftalık test sayısı 6295 olup, 437 pozitif vakaya rastlandı. Geçtiğimiz hafta ise Cıvid-19 vaka sayısı 378 kişiydi.



28- 09- 2022- 04-10 -2022 Covid-19 genel durumu şöyle;



Haftalık Yapılan Test Sayısı: 6295



Haftalık Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 437



Kaybedilen Hasta: