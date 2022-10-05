Covid-19 vaka sayısı bu hafta da yükseldi

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 28 Eylül 2022- 4 Ekim 2022 tarihleri içerisinde yapılan haftalık test sayısı 6295 olup, 437 pozitif vakaya rastlandı. Geçtiğimiz hafta ise Cıvid-19 vaka sayısı 378 kişiydi.
28- 09- 2022- 04-10 -2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Haftalık Yapılan Test Sayısı: 6295
Haftalık Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 437
Kaybedilen Hasta:
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