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Covid-19 vaka sayısı bu hafta da yükseldi

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Covid-19 vaka sayısı bu hafta da yükseldi
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 28 Eylül 2022- 4 Ekim 2022  tarihleri içerisinde yapılan haftalık test sayısı 6295  olup, 437 pozitif vakaya rastlandı. Geçtiğimiz hafta ise Cıvid-19 vaka sayısı 378 kişiydi.

28- 09- 2022- 04-10 -2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Haftalık Yapılan Test Sayısı: 6295 

Haftalık Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 437  

Kaybedilen Hasta:
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