Covid-19'un yeni varyantı

Bilim insanları, 50 ülkede tespit edilen corona virüsün omicron varyantının yeni bir türünün, mevcut Covid tedavilerine dirençli olduğunu belirtti. Araştırmacılar endişelendiren BQ1 adlı varyanta karşı Covid-19 tedbirlerinin elden bırakılmamasını istedi. Peki BQ1 Türkiye'de görüldü mü?

İrlandalı virolog Connor Bamford, son haftalarda BQ1 varyantıyla ilgili haberleri takiben insanlara tetikte olmalarını tavsiye etti.

"YENİ COVİD-19 DALGALARI GÖRÜNMEYE DEVAM EDECEK"

Belfast Telegraph'a konuşan Bamford, "Bence bu konuda biraz endişelenmemiz gerekiyor. Sürekli olarak, hala yayılabilen ve bağışıklığımızı aşabilen farklı varyantların ortaya çıktığını görüyoruz. Yeni Covid-19 dalgaları görmeye devam edeceğiz” dedi.

BAĞIŞIKLIĞI BASKILANMIŞ KİŞİLERE UYARI

Diğer taraftaftan Bamford, omicronun BQ1 varyantının, bağışıklığı baskılanmış kişiler için büyük bir zorluk oluşturabileceğini söyledi. Bamford, “Bağışıklığı baskılanmış kişilerde enfeksiyonu önlemek ve tedavi etmek için tasarlanan tedavilerin BQ1'e karşı işe yaramayacağı anlaşılmıştır” diye konuştu.

BQ1’İN BELİRTİLERİ NELERDİR?

BQ1 semptomları diğer Covid-19 varyantlarına benzer ve ateş, öksürük, bitkinlik, tıkanıklık, boğaz ağrısı, mide bulantısı, ishal ve baş ağrılarını içeriyor.

Bamford’a göre, varyant hakkında daha fazla bir şey bilinmiyor, ancak hastalığın şiddeti ve ömrü diğer omikron türlerine benziyor. Bamford ayrıca BQ1’in neden olduğunu hastalığının, corona virüsün Wuhan’daki orjinal versiyonundan ve delta varyantından daha hafif olduğunu vurguladı.

Son olarak Bamford, insanların corona virüsün en kötü etkilerine karşı mevcut aşılarla korunabileceğine dikkat çekerek, “Aşılar şu anda oldukça iyi durumda Yani, mevcut aşılar gelecekte bu yeni varyantların ortaya çıktığını göreceğimiz zaman bile, insanların gerçekten hastalanmasını durdurmada başarılı oluyor” dedi.

BQ1 HAKKINDA

Öte yandan BQ1, şu anda dünya çapında dolaşan omicron varyantının 300'den fazla alt soyu arasında yer alıyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre bunların çoğu doğrudan BA5'in soyundan geliyor.

Bu arada yeni araştırmalar, Covid geçiren kişilerin enfeksiyondan sonraki aylar ve yıllarda karaciğer hasarından muzdarip olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu gösteriyor.

ABD'deki Massachusetts General Hospital'daki araştırmacılar, Daha yüksek karaciğer sertliği ile Covid enfeksiyonu arasında anlamlı bir ilişki keşfetti. Karaciğer sertliği, karaciğer kanserine yol açarak ölümcül olabilir.

BQ1 TÜRKİYE'DE GÖRÜLDÜ MÜ?

Omicron BQ1 varyatnı şu anda Fransa, Belçika, İrlanda, Hollanda ve İtalya’da baskın durumda. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi’nin (ECDC) belirrtiğine göre BQ1, ilk kez geçen Ekim ayında Türkiye'de görüldü. Bu süreçten itibaren Türkiye'deki vakalardaki oranı artmaya devam etti.