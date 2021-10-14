Covid-19 ülkemizde can almaya devam ediyor

6 Ekim 2021 tarihinde yoğun bakıma kaldırılan 87 yaşındaki Jale Şener Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Jale Şener'in aşısız olduğu öğrenildi. Bugün itibariyle, KKTC’de Covid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı 84'e yükselmiş oldu.
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