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Covid-19 ülkemizde can almaya devam ediyor

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Covid-19 ülkemizde can almaya devam ediyor
5 Eylül 2021 tarihinde yoğun bakıma kaldırılan 78 yaşındaki Ülviye Uğurtaş Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Ülviye Uğurtaş'ın iki doz Sinovac aşılı olduğu ve kronik rahatsızlığı bulunduğu öğrenildi. Bugün itibariyle, KKTC’de Covid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı 80'e yükselmiş oldu.
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