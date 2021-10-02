Covid-19 ülkemizde can almaya devam ediyor

5 Eylül 2021 tarihinde yoğun bakıma kaldırılan 78 yaşındaki Ülviye Uğurtaş Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Ülviye Uğurtaş'ın iki doz Sinovac aşılı olduğu ve kronik rahatsızlığı bulunduğu öğrenildi. Bugün itibariyle, KKTC’de Covid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı 80'e yükselmiş oldu.