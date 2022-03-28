Covid-19 ülkemizde bugün 4 can aldı

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 23 bin 33 test yapıldığını, 767 pozitif vakaya rastlandığını, 4 kişinin vefat ettiğini, 597 kişinin de taburcu edildiğini açıkladı.

Bugünkü can kayıplarıyla birlikte KKTC’de Covid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı 220’ye yükseldi. Yoğun bakımdaki hasta sayısı ise 5.

Sağlık Bakanlığından verilen bilgiye göre, pozitif vakaların 352’si Lefkoşa, 164’ü Girne, 177’si Gazimağusa, 42’si Güzelyurt, 21’i İskele ve 11’i de Lefke bölgesinden.

28 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 23033

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 767

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı:

Yerel Vaka Sayısı: 767

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 597

Bugün Kaybedilen Hasta: 4

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.340.234

Toplam Vaka Sayısı: 81.617

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 76145

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 6369

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 45

Karantinadaki Vaka Sayısı: 6319

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 220

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 786

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 25

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 267

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1269

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 138882