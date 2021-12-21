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Covid-19 üç can birden aldı

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Covid-19 üç can birden aldı
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KKTC’de bugün Covid-19 nedeniyle arka arkaya üç ölüm yaşandı. 
Karantina yoğun bakımda tedavi görmekte olan 87 yaşındaki Şerife Keresteci hayatını kaybetti. Şerife Keresteci'nin aşısız olduğu bildirildi.  
Karantina yoğun bakımda tedavi gören 74 yaşındaki Aysel Kambur ile 56 yaşındaki Ruhi Ünal tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde hayatını kaybetti. Ünal'ın 2 doz Sinovac aşılı olduğu belirtildi. 
Bugünkü üç ölümle birlikte KKTC’de Covid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı 130'a yükseldi.
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