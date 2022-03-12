banner762
Mazda’nın ağır abisi: CX-60
Mazda’nın ağır abisi: CX-60
12 0
Spoon Lounge’te nostaljik yolculuk
Spoon Lounge’te nostaljik yolculuk
18 0
 
Gün gün fakirleşiyoruz
Gün gün fakirleşiyoruz
27 0
135 0
Çöpleri gelişi güzel yerlere bırakmak nereden çıktı?
Çöpleri gelişi güzel yerlere bırakmak nereden çıktı?
15 0
“O Alman turistlerin heykelini dikmeliyiz”
“O Alman turistlerin heykelini dikmeliyiz”
235 0
Vettel’in kaskında KKTC bayrağı
Vettel’in kaskında KKTC bayrağı
13 0
banner797
banner794

"Covid-19 test başvuru sisteminden artık test raporları da alınabilecek"

banner476

banner714
"Covid-19 test başvuru sisteminden artık test raporları da alınabilecek"
Sağlık Bakanlığı, bakanlığa bağlı Covid-19 test başvuru sisteminden artık test raporları da alınabileceğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, https://basvuru.lab.gov.ct.tr/?signup=true adresine giren kişilerin Covid-19 test sonucu sorgulama bölümüne girerek, kimlik/pasaport, kayıtlı telefon numarası, önceden gönderilmiş şifre veya doğrulama kodu ile giriş yapıp, sonuç alabilecekleri belirtildi.
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.