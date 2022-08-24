Covid-19 son bir haftada bir can daha aldı

Ülkede 17-23 Ağustos tarihleri arasında Covid 19’dan 1 kişi vefat ederken, yapılan 9 bin 009 testle 713 pozitif vaka saptandı.

Sağlık Bakanlığı’nın Covid-19 genel durumuyla ilgili açıklaması şöyle:



“17-23 Ağustos tarihleri içerisinde yapılan haftalık test sayısı 9.009 olup, 1 kişi vefat etmiş, 713 pozitif vakaya rastlanmıştır.”

