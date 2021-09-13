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Covid-19 semptomları yine değişti

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Son dönemde varyantları ile adından söz ettiren coronavirüs (Covid-19) yaklaşık iki yıldır hayatımızda. Milyonlarca cana mal olan virüs için İngiltere'den çok konuşulacak bir araştırma sonucu geldi. Bilim insanları aşı olanlara uyarılarda bulundu ve virüsün en yaygın semptomlarının değiştiğini açıkladı. İşte virüse yakalananlarda görülen en yaygın 5 semptom...

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Covid-19 semptomları yine değişti
 
  

Dünyanın ilk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs ile mücadelesine son sürat devam ediyor. 225 milyondan fazla kişiye bulaşan virüs yaklaşık 5 milyon cana mal oldu.

Covid-19 semptomları yine değişti: 5 semptoma dikkat (Corona virüs semptomları) - 2

Yaklaşık 2 yıldır hayatımızda olan corona virüs (Covid-19) son dönemde varyantlar ile gündemde. Bunlardan en dikkat çekeni ise Delta.

Covid-19 semptomları yine değişti: 5 semptoma dikkat (Corona virüs semptomları) - 3

İlk olarak Hindistan'da görülen Delta varyantının daha bulaşıcı olduğu bilimsel olarak kanıtlandı. Haliyle bu varyant küresel vaka artışının bir numaralı nedeni olarak gösteriliyor.

Covid-19 semptomları yine değişti: 5 semptoma dikkat (Corona virüs semptomları) - 4

AŞI OLANLARA UYARI

Uzmanlar bir süredir çift aşılı kişilerin de Delta'ya yakalanabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Zira aşı olmak size kat kat daha fazla koruma sağlarken, yine de virüse yakalanabilir ve hatta bunu çevrenize bulaştırabilirsiniz.

Covid-19 semptomları yine değişti: 5 semptoma dikkat (Corona virüs semptomları) - 5

Hürriyet'te yer alan habere göre İngiltere'den gelen son rapor ise varyantlar ve aşı olan kişilerde farklı semptomların görülmesi nedeniyle corona virüs belirtilerinin değiştiğine işaret ediyor.

Covid-19 semptomları yine değişti: 5 semptoma dikkat (Corona virüs semptomları) - 6

BU 5 SEMPTOMA DİKKAT

İngiliz Mirror gazetesinde yer alan habere göre, burun akıntısı , baş ağrısı , hapşırma , boğaz ağrısı ve koku kaybı son dönemin en yaygın 5 semptomu arasında gösteriliyor ve uzmanlar bu belirtilere sahip olan kişilerin aşılı olsun ya da olmasın mutlaka test yaptırmaları gerektiğinin altını çiziyor.

Covid-19 semptomları yine değişti: 5 semptoma dikkat (Corona virüs semptomları) - 7

SEMPTOMLARIN TAM LİSTESİ

Ancak uzmanlar bunun sadece en yaygın 5 semptom olduğunun altını çiziyor. Mu ve Delta varyantlara yakalanan kişilerde görülen semptomların tam listesi ise şöyle...

Covid-19 semptomları yine değişti: 5 semptoma dikkat (Corona virüs semptomları) - 8

1- Yüksek ateş

2- Titreme

3- Devamlı öksürük

4- Koku kaybı veya değişikliği

5- Tat kaybı veya değişikliği

Covid-19 semptomları yine değişti: 5 semptoma dikkat (Corona virüs semptomları) - 9

6- Baş ağrısı

7- Olağandışı yorgunluk

8- Boğaz ağrısı

9- Bilinçte bulanıklık

10- Deri döküntüsü

Covid-19 semptomları yine değişti: 5 semptoma dikkat (Corona virüs semptomları) - 10

11- Ağız veya dilde meydana gelen değişiklikler

12- Kırmızı ve ağrılı parmaklar veya ayak parmakları

13- Nefes darlığı

14- Göğüs ağrıları

15- kas ağrıları

Covid-19 semptomları yine değişti: 5 semptoma dikkat (Corona virüs semptomları) - 11

16- Boğuk ses

17- İshal

18- İştahsızlık

19- Karın ağrısı

20- Burun akması

21- Hapşırma

Covid-19 semptomları yine değişti: 5 semptoma dikkat (Corona virüs semptomları) - 12

HANGİ AŞI NE KADAR KORUYOR?

Peki hangi aşı Delta'dan ne kadar koruyor? İşte yapılan son araştırmalara göre, corona virüs aşılarının Delta'ya karşı sunduğu koruyuculuk oranları...

Covid-19 semptomları yine değişti: 5 semptoma dikkat (Corona virüs semptomları) - 13

İngiliz bilim insanları Türkiye'de de kullanılan Pfizer-BioNTech corona virüs aşısının Delta varyantına karşı etkisini açıkladı. 20 bine yakın kişiden alınan verilerin incelenmesi ile elde edilen sonuçlara göre, iki doz Pfizer aşısı Delta varyantından kaynaklanan semptomatik hastalıkları önlemede % 88 etkili.

Covid-19 semptomları yine değişti: 5 semptoma dikkat (Corona virüs semptomları) - 14

Reuters'ta yer alan habere göre, Public Health England (PHE) araştırmacıları bir başka varyant olan Alpha için de bu aşıyı mercek altına aldı. Bilim insanları iki doz Pfizer aşısı Alpha varyantından kaynaklanan semptomatik hastalıkları önlemede % 93.7 etkili olduğunu saptadı.

Covid-19 semptomları yine değişti: 5 semptoma dikkat (Corona virüs semptomları) - 15

KORUYUCULUK ORANI REVİZE EDİLDİ

PHE söz konusu aşının ilk dozunun Delta varyantından kaynaklanan semptomatik hastalığa karşı yaklaşık % 33 etkili olduğunu söylemişti. Son çalışma ile bu oran yüzde 36'ya revize edildi.

Covid-19 semptomları yine değişti: 5 semptoma dikkat (Corona virüs semptomları) - 16

Geçtiğimiz günlerde ülkemizde kullanılan bir başka aşı olan Sinovac için Delta koruyuculuk oranı açıklanmıştı. Sinovac sözcüsü Liu Peicheng, Covid-19 aşısının Delta varyantına karşı etkili olduğunu duyurdu. Peicheng, Reuters'a yaptığı açıklamada aşılananlardan alınan kan örneklerine dayanan ön sonuçların, Delta varyantına karşı nötralize edici etkide üç kat azalma gözlemlendiği bilgisine yer verdi.

Covid-19 semptomları yine değişti: 5 semptoma dikkat (Corona virüs semptomları) - 17

Peicheng, üçüncü doz aşı ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Peicheng, üçüncü doz uygulamasının, Delta varyantına karşı daha güçlü ve daha dayanıklı antikor reaksiyonunun ortaya çıkmasına yardımcı olacağını belirtti.

Covid-19 semptomları yine değişti: 5 semptoma dikkat (Corona virüs semptomları) - 18

Moderna da aşısının Delta'ya karşı etkinlik oranını açıkladı. Şirket ikinci aşı dozunu aldıktan bir hafta sonra sekiz hastadan kan örnekleri aldı ve onları birden fazla varyanta maruz bıraktı.

Covid-19 semptomları yine değişti: 5 semptoma dikkat (Corona virüs semptomları) - 19

Aşı, Delta varyantı da dahil olmak üzere test edilen tüm varyantlara karşı yüksek düzeyde nötralize edici antikor üretti. Yapılan resmi açıklamaya göre, antikor seviyeleri Delta varyantına karşı sadece 2,1 kat düştü.

Covid-19 semptomları yine değişti: 5 semptoma dikkat (Corona virüs semptomları) - 20
Delta ile ilgili son açıklama Novosibirsk Devlet Üniversitesi Laboratuvarı Başkanı ve Rusya Bilimler Akademisi üyesi Sergey Netesov'tan geldi.
Covid-19 semptomları yine değişti: 5 semptoma dikkat (Corona virüs semptomları) - 21
Netesov Sputnik'e verdiği demeçte aşının Delta varyantına karşı sağladığı koruma oranını da açıkladı. Nestov, 'Aşı delta varyantına karşı yüzde 90 koruma sağlıyor' dedi.
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