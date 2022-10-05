Covid-19, kalp riskini artırdı

Covid-19 geçiren kişilerin, Covid-19 geçirmeyenlere göre kalp krizi geçirme olasılığı 200 kat daha fazla





Kovid 19 hastalığı geçirenlerin, geçirmeyenlere göre 200 kat daha fazla kalp krizi geçirme riski bulunuyor.

KTTB Başkanı Dr. Özlem Gürkut, Covid-19 döneminin kalp hastalığı riskini artırdığını açıkladı.

Dr. Gürkut şunları söyledi:

“Dünyadan gelen bilimsel veri ve çalışmalara göre ağır Covid-19 geçiren kişilerin kalp-damar yapısında gözlenen hastalık kaynaklı arazlar nedeni ile Covid-19 geçirmeyenlere göre kalp krizi geçirme olasılığı belirgin olarak artmıştır. Bu durumun daha fazla çalışma ve gözlemle desteklenmesi ve eğer durum böyleyse ülkemizde Covid-19 geçirmiş olan kişilere özel kalp damar tarama programları yapılması önemlidir”.

Özlem Gürkut, “Cevap bekleyen sorular” başlığında şunları ifade etti:

“Küresel salgın mücadelesi ve yaşanan karantina süreçleri, artan tütün kullanımı, hareketsiz yaşam, beslenme alışkanlıklarındaki bozulma, artan obezite, hekime, ilaca ve sağlık hizmetine ulaşmada kısıtlılık ve artan kaygı düzeyi toplum sağlığını olumsuz etkilemektedir.

Devamla, ekonomideki daralma, işsizlik, alım gücündeki düşüşün de sağlığımıza olumsuz etkileri, artan sağlık hizmeti talebinin karşılanamaması, takipteki kronik hastaların aksayan kontrolleri gibi sorunlar toplum olarak sağlığımızı tehdit etmektedir.

Covid-19 geçirmiş olan insanlarda devam edebilen şikayetler (Long Covid-19 /Post Covid-19) ele alınıp planlanması gereken bir sorundur.

Yine dünyadan gelmekte olan bilimsel veri ve çalışmalara göre Covid-19 geçiren kişilerde kalp-damar yapısında gözlenen bazı sekeller (hastalık kaynaklı arazlar) nedeni ile Covid-19 geçiren kişilerde geçirmeyenlere göre kalp krizi geçirme olasılığı belirgin olarak artmıştır.

Bu durumun daha fazla çalışma ve gözlemle desteklenmesi ve eğer durum böyleyse ülkemizde Covid-19 geçirmiş olan ve özellikle yoğun bakım tedavisi alanların henüz bir şikayetleri yokken kalp hastalığı açısından değerlendirilmeleri ve takipleri yaşam kurtarıcı olacaktır.”

Gürkut, Covid-19 sonrası döneme ilişkin verilerin de alındığını, araştırmaların hastalığı geçirenlerin kalp krizi geçirme riskinin 200 kat arttığını ortaya koyduğunu ifade eden veriler elde edildikçe neler yapılması gerektiğinin daha çok konuşulması gerektiğini söyledi.

Dr. Özlem Gürkut, Covid-19 aşılarının ağır hastalıktan ve ölümden koruyucu etkisinin kanıtlandığını vurgulayarak “Dünyada 12.7 milyar dozdan fazla Covid-19 aşısı uygulanmıştır. Ülkemizde de kaç doz aşı uygulandığı bilinmesine rağmen toplumun aşılı kişi oranı net olmamakla birlikte %80’in üzerinde olduğu açıklanmıştır.” dedi.

İDRİS

Adli Tıp Uzmanı Dr. İdris Deniz de, “Aşı nedeniyle değil ancak Covid sonrası kalp krizi nedeniyle ölümler arttı, yaş aralığı indi, sorgulandığında ağır Covid öyküsü var, otopsilerde çok farklı ciğer görüntüleri ortaya çıkıyor” şeklinde konuştu.

