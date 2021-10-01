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Covid-19 ilacında umut vadeden sonuç

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Merck&Co'nun geliştirdiği ve ağızdan alınan Covid-19 ilacı ile ilgili ilk sonuçlar geldi. Şirket, molnupiravir isimli ilacın ölüm ve hastaneye yatış oranlarını çok ciddi bir şekilde azalttığını duyurdu.

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Covid-19 ilacında umut vadeden sonuç
 

ABD merkezli çokuluslu ilaç şirketi Merck & Co, geliştirdikleri Covid-19 ilacının sonuçlarıonı kamuoyu ile paylaştı.

Ağızdan alınan molnupiravir isimli ilacın klinik sonuçlarını kamuoyu ile paylaşan şirket, ilacın corona virüsü sebebiyle hastaneye yatış oranını yaklaşık yüzde 50 oranında azalttığını duyurdu.

Ridgeback Biotherapeutics isimli şirketle çalışmalarını sürdüren ve kısa bir süre içinde ABD’den acil kullanım onayı için başvuruda bulunulması beklenen ilacın corona virüsüne bağlı ölüm oranını da yüzde 50 oranında azalttığı kaydedildi.

Hap şeklinde üretilen ilacın üçüncü faz çalışmalarının devam edeceği belirtilirken şirketin CEO’su Robert Davis, Reuters haber ajansına konuştu.

“İLACI ALAN ÖLMEDİ”

Davis, “Bu gelişme Covid-19’la nasıl mücadele edeceğimizle ilgili konuşmaları değiştirecek” dedi. Corona virüsünün genetik koduna zarar verecek şekilde geliştirilen molnupiravir, onay verilmesi durumunda ağızdan alınan ilk Covid-19 ilacı olarak tarihe geçecek.

Merck’in yaptığı araştırma ve testlerde 775 Covid-19 hastasının katıldığı açıklandı. Merck’in geliştirdiği ilacı alan gruptakilerin yüzde 7.3’ü ilaçtan sonra hastaneye kaldırıldı. Fakat aynı araştırmada plasebo ilaç verilenlerde hastaneye yatış ve ölüm oranının yüzde 14.1 olduğu kayıtlara geçti.

Yetkililer, “Molnupiravir alan grupta Covid-19’a bağlı ölüm yaşanmazken, plasebo verilen grupta 8 kişi yaşamını yitirdi” açıklamasını yaptı. Merck ile ortaklık yapan Ridgeback’in CEO’su Wendy Holman ise, “Bu tür ilaçlar durumu ağır olan hastaların evlerinde Covid-19 tedavisi olmasının önünü açıyor” dedi.


 
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