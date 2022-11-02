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Covid-19 iki can daha aldı

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Covid-19 iki can daha aldı
KKTC’de geçtiğimiz hafta iki kişi COVID 19 hastalığı nedeniyle hayatını kaybederken, yapılan testlerde 309 vaka tespit edildi.
Sağlık Bakanlığı, 26 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında iki kişinin COVID 19 nedeniyle hayatını kaybettiğini, 4 bin 773 test yapıldığını, 309 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.
 
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