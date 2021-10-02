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Covid-19 hapının fiyatı belli oldu

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ABD’li ilaç şirketi Merck, Covid-19'a karşı geliştirdikleri deney aşamasındaki hapın, virüse yeni yakalanmış kişilerde hastaneye yatmayı ve can kaybı riskini yarıya düşürdüğünü duyurdu. İlacın bir hasta için ücretinin yaklaşık 700 dolar olacağı öngörülüyor

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Covid-19 hapının fiyatı belli oldu

ABD’li ilaç şirketi Merck, Covid-19'a karşı geliştirdikleri deney aşamasındaki hap ile ilgili açıklama yaptı. 

Şİrket ve ortağı Ridgeback Biotherapeutics tarafından yapılan açıklamada, Covid-19 semptomları ortaya çıktıktan sonraki 5 gün içinde "molnupiravir" ilacını alan deneklerin, "plasebo" alanlara göre hastaneye yatma ve ölüm oranının yarı yarıya azaldığı bildirildi.

Açıklamada, molnupiravir için yakında ABD ve dünyada kullanım izinlerine başvurulacağı da belirtildi.

Onaylanması halinde Covid-19’u tedavi ettiği kanıtlanan ilk hap olması beklenen molnupiravirin, salgınla mücadelede önemli bir adım olabileceğine işaret edilen açıklamada, hastaların molnupiravir hapını beş gün boyunca günde iki kez alması gerekeceği kaydedildi.
 

Merck’in ilaç üzerinde yaptığı önceki deneyler, ilacın şiddetli semptomları bulunan ya da hastaneye yatmış hastalara fayda sağlamadığını göstermişti.

İLACIN FİYATI 6 BİN 200 TL

İlacın bir hasta için ücretinin yaklaşık 700 dolar yani 6 bin 200 Türk Lirası olacağı öngörülüyor.

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