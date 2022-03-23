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Covid-19 geçirenler dikkat

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ABD’de yapılan ve yaklaşık 9 milyon hastanın verilerinin incelendiği çalışmada, corona virüs atlatan kişilerin diyabet geliştirme riskinin olduğu belirtildi. Yapılan araştırmada, Covid-19’dan iyileşen kişilerin bir kontrol grubuna kıyasla yeni bir diyabet vakası geliştirme olasılığının yüzde 40 daha fazla olduğu bildirildi.

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Covid-19 geçirenler dikkat

 

 
 

 

ABD’de yapılan yeni bir araştırmada, corona virüs atlatan kişilerin nasıl etkilendiklerine dair yeni bulgular ortaya çıktı.

VA Saint Louis Health Care System'de yapılan çalışmada, Covid-19'dan kurtulanların, iyileştikten bir yıl sonrasında diyabet olma riskinin arttığı belirtildi.


Araştırma: Covid-19 geçirenlerin diyabet riski yükseliyor - 2

Corona virüs atlatan kişilere diyabet teşhisi konma olasılığının yüzde 40 daha fazla olduğu belirtilen çalışmada, virüsü atlatan her 100 kişiden 1’inin diyabet geliştirme riskinin oluştuğu aktarıldı.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine (CDC) göre, geçtiğimiz gün itibarıyla ABD'de 79,5 milyon kişiye Covid-19 bulaşırken, araştırmanın bulgularına göre 795 bin yeni diyabet teşhisi olabileceği anlamına geliyor.


Araştırma: Covid-19 geçirenlerin diyabet riski yükseliyor - 3

VA Saint Louis Sağlık Sisteminde AR-GE şefi ve çalışmanın baş yazarı Dr. Ziyad Al-Aly verdiği demeçte, "Covid-19 sadece akut etkilerle ilgili değil. Bu hastalık, birçok insanı bir ömür boyu uğraşmak zorunda kalacakları uzun vadeli sağlık sonuçlarıyla baş başa bırakacak” diye konuştu.


 
Araştırma: Covid-19 geçirenlerin diyabet riski yükseliyor - 4

Lancet Diabetes & Endocrinology dergisinde yayımlanan çalışma için ekip, 1 Mart 2020 ile 30 Eylül 2021 tarihleri arasında ABD Bakanlığı'ndan alınan hasta verilerini inceledi.

Covid-19 testi pozitif çıkan 181 binden fazla hastayı, aynı dönemde enfekte olmayan 4,1 milyondan fazla hastayla karşılaştıran araştırmacılar, verileri ayrıca 2018 ve 2019'da hastanede tedavi edilen 4.28 milyon hastayla da karşılaştırıldı.


Araştırma: Covid-19 geçirenlerin diyabet riski yükseliyor - 5

Al-Aly, ekibin başlangıçta artan riskin yalnızca obezite gibi diyabet için risk faktörleri olan kişilerde görüleceğini düşündüğünü, ancak bulguların riskin tüm gruplarda belirgin olduğunu gösterdiğini söyledi.

Hiçbiri kanıtlanmamış veya çürütülmemiş olsa da, Covid-19’un diyabet riskini nasıl artırdığına dair birkaç teori olduğunu da sözlerine ekledi.


Araştırma: Covid-19 geçirenlerin diyabet riski yükseliyor - 6

Çalışmanın bulgularının Covid-19 enfeksiyonunun uzun vadeli sağlık sonuçlarına yol açabileceğine dair artan kanıtlara katkıda bulunduğunu belirten Al-Aly, çoğu insanın corona virüs sonrası uzun süreli sağlık etkilerini düşündüğünde, nefes darlığı, konsantrasyon güçlüğü ve uyku bozuklukları yaşadığını düşündüklerini söyledi.

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