Covid-19'dan ölen sayısı 200'e dayandı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 20.559 olup, 315 pozitif vakaya rastlanırken, 1 kişi vefat etti, 452 kişi taburcu edildi.
Pozitif vakaların 151 kişisi Lefkoşa, 86 kişisi Girne, 47 kişisi Gazimağusa, 19 kişisi Güzelyurt, 5 kişisi İskele, 7 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.
6 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.559
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 315
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 315
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 452
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.970.503
Toplam Vaka Sayısı: 70.176
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 66.374
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3502
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 42
Karantinadaki Vaka Sayısı : 3455
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 199
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 135
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 167
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