Covid-19'dan ölen sayısı 200'e dayandı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 20.559 olup, 315 pozitif vakaya rastlanırken, 1 kişi vefat etti, 452 kişi taburcu edildi.

Pozitif vakaların 151 kişisi Lefkoşa, 86 kişisi Girne, 47 kişisi Gazimağusa, 19 kişisi Güzelyurt, 5 kişisi İskele, 7 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.

6 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.559

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 315

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Yerel Vaka Sayısı: 315

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 452

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.970.503

Toplam Vaka Sayısı: 70.176

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 66.374

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3502

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 42

Karantinadaki Vaka Sayısı : 3455

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 199

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 135

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 167