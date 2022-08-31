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Covid-19'dan bu hafta can kaybı olmadı

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Covid-19'dan bu hafta can kaybı olmadı
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 24-30 Ağustos tarihleri içerisinde yapılan haftalık test sayısı 6782 olup, 415 pozitif vakaya rastlandı.

24-30 Ağustos Covid-19 genel durumu şöyle; 
Haftalık Yapılan Test Sayısı: 6782   
Haftalık Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 415      
Kaybedilen Hasta:
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