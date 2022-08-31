Covid-19'dan bu hafta can kaybı olmadı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 24-30 Ağustos tarihleri içerisinde yapılan haftalık test sayısı 6782 olup, 415 pozitif vakaya rastlandı.



24-30 Ağustos Covid-19 genel durumu şöyle;

Haftalık Yapılan Test Sayısı: 6782

Haftalık Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 415

Kaybedilen Hasta: