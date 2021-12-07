Covid-19'da ürkütücü gün

Ssağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 19.411 olup, 287'si yerel 324 pozitif vakaya rastlanırken, 3 kişi hayatını kaybetti, 240 kişi taburcu edildi. Pozitif vakaların 37 kişisi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 287 kişi ise yerel vakadır.

Yerel vakalardan 115 kişi Lefkoşa, 72 kişi Girne, 68 kişi Gazimağusa, 11 kişi Güzelyurt, 17 kişi İskele, 4 kişi ise Lefke Bölgesi'ndendir.

7 Aralık 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 19.411

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 324

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 37

Yerel Vaka Sayısı: 287

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 240

Bugün Kaybedilen Hasta: 3

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.256.869

Toplam Vaka Sayısı: 30.791

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 28.573

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3069

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 78

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2970

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 113

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 21

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 7261

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 526

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 717