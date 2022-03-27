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Covid-19'da bugün ürkütücü tablo

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Covid-19'da bugün ürkütücü tablo

 KKTC'de bugün 4 kişi Covid-19 nedeniyle vefat etti. Yapılan 20 bin 616 test sonucu 747 pozitif vakaya rastlanırken  579 kişi taburcu edildi.
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, vakalardan 348 kişi Lefkoşa, 125 kişi Girne, 197 kişi Gazimağusa, 42 kişi Güzelyurt, 23 kişi İskele ve 12 kişi Lefke Bölgesinden. 

27 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

"Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.616 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 747     

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Yerel Vaka Sayısı: 747           

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 579          

Bugün Kaybedilen Hasta: 4 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.317.201     
      
Toplam Vaka Sayısı: 81.448             

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 75.548        

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 6204   
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 44     

Karantinadaki Vaka Sayısı : 6155 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 216       

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5         

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :  

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 43 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 172 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1511        

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 138615 "

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