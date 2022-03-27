Covid-19'da bugün ürkütücü tablo

KKTC'de bugün 4 kişi Covid-19 nedeniyle vefat etti. Yapılan 20 bin 616 test sonucu 747 pozitif vakaya rastlanırken 579 kişi taburcu edildi.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, vakalardan 348 kişi Lefkoşa, 125 kişi Girne, 197 kişi Gazimağusa, 42 kişi Güzelyurt, 23 kişi İskele ve 12 kişi Lefke Bölgesinden.

27 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

"Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.616

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 747

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Yerel Vaka Sayısı: 747

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 579

Bugün Kaybedilen Hasta: 4

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.317.201



Toplam Vaka Sayısı: 81.448

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 75.548

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 6204



Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 44

Karantinadaki Vaka Sayısı : 6155

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 216

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 43

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 172

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1511

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 138615 "