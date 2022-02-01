Covid-19 bugün aramızdan iki can daha aldı

Koronavirüs KKTC'de can almaya devam ediyor. Bugün arka arkaya iki canı daha Covid-19’a kurban verdik.
56 yaşındaki Metin Karabela tedavi gördüğü Acil durum Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
61 yaşındaki Hasan Ökten tedavi gördüğü Acil durum Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Ökten’in üç doş aşılı olduğu bildirildi.
Hayatını kaybedenlerin sayısı 174'e ulaştı.
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