Covid-19 bugün 2.ci canı aldı

Acil Durum Hastanesi yoğun bakımda Covid-19 tanısıyla tedavi gören 71 yaşındaki kadın hasta Z.G. hayatını kaybetti. Bugünkü can kaybı 2’ye toplam can kaybı 52’ye çıktı.

Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Covid-19 tanısıyla 13 Ağustos’ta Acil Durum Hastanesi’nde tedavisine başlanan, 17 Ağustos’ta ise yoğun bakıma alınan 71 yaşındaki kadın hastanın, hipertansiyon, diyabet ve astım rahatsızlıkları bulunmaktaydı.

Sağlık Bakanlığı merhuma Allah'tan rahmet, tüm ailesine başsağlığı ve sabırlar diledi.