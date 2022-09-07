Covid-19 bir can daha aldı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ülkemizde 31-08-2022- 06-09-2022 tarihleri içerisinde yapılan haftalık test sayısı 7313 olup, 391 pozitif vakaya rastlanırken, 1 kişi hayatını kaybetti.
31-08-2022- 06-09-2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Haftalık Yapılan Test Sayısı: 7313
Haftalık Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 391
Kaybedilen Hasta: 1
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