Covid-19 bir can daha aldı

KKTC'de koronavirüs(Covid-19) can almaya devam ediyor.
Lefkoşa Acil Durum Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi görmekte olan 89 yaşındaki Sıtkı Demirağcı bugün hayatını kaybetti.
KKTC'de covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 210'a yükseldi.
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