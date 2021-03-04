Covid-19, bir can daha aldı

Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde yoğun bakımda korona virüs tedavisi gören 84 yaşındaki Faiz Derindağ yaşamını yitirdi



Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde yoğun bakımda korona virüs tedavisi gören 84 yaşındaki Faiz Derindağ hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Covid-19 tanısıyla yoğun bakımda tedavi gören 84 yaşındaki hastanın hayatını kaybettiği 19 günden bu yana yoğun bakımda tedavi gören hastanın diyabet ve tansiyon hastası olduğu bildirildi.

KKTC'de covid 19 kaynaklı toplam vefat sayısı 24'e yükseldi.

Öte yandan yaşamını yitiren 84 yaşındaki Faiz Derindağ, Polis Genel Müdürlüğü Trafik Bölüm Müdür Yardımcısı Başmüfettiş Şevket Derindağ’ın babasıydı.

Çevresinde çok sevilen biri olan Faiz Derindağ’ın ölümü sevenlerini yasa boğdu.

Kişisel sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Faiz Derindağ’ın oğlu Şevket Derindağ, “Hayatı hep mücadele ile Geçmiş Atamız Babamız bu kez vermiş olduğu mücadeleyi maalesef kaybetti Allah’ın takdiri Allah rahmet eylesin mekanı cennet olur inşallah” dedi.





